5 sets de tirantes y lazo para que el novio use el día de su boda

Un accesorio especial para el novio que te dará personalidad y estilo.

Cuando pensamos en los atuendos de una boda, lo primero que viene a nuestra mente es el vestido de la novia. Sin embargo, la ropa del novio no debe quedar de lado en toda la planeación, ya que también es uno de los protagonistas del día. Así que si estás organizando una boda de tipo casual o semi formal, un buen accesorio para el novio son los conjuntos de tirantes y lazo, con los que podrás tener un toque extra de estilo, personalidad y presencia. Dale un vistazo a estas opciones y elige la mejor para ti:

1. Lazo y tirantes elásticos de gran durabilidad

Confeccionados en materiales primera calidad, los tirantes son ultraflexibles, de manera que pueden ser usados por hombres de todas las tallas. También son resistentes al lavado, por lo que no perderán color. El lazo hecho en poliéster, también es ajustable y resistente. Disponible en 13 colores en total.

Ajustables y con 4 clips resistentes, los tirantes sujetarán tus pantalones con fuerza, complementando tu atuendo formal con un aire clásico original. Ampliables hasta 46″ de largo, asegurándote un uso cómodo y conveniente, sin lastimar tus hombros y sin deslizarse sobre tu camisa.

2. Spencer J’s: lazo y tirantes ajustables

El lazo y los tirantes han sido elaborados en 100% poliéster y pueden ser lavados a máquina en un ciclo suave con agua fría. El lazo mide aproximadamente 2″ de alto y 4″ de ancho; y los tirantes miden 44 pulgadas desde el centro del clip hasta el centro del otro clip.

El lazo te será totalmente ajustable, además se engancha debajo del nudo. Los tirantes por su parte, tienen un clip de mylar para evitar el desgaste de la cintura de tus pantalones.

3. Set de lazo y tirantes con pañuelo incluido

Los tirantes, el lazo y el pañuelo han sido confeccionados en material de alta calidad y se encuentran disponibles en varios colores. Los tirantes por su parte, presentan clips hechos de metal resistente de alta calidad, difíciles de oxidar, que no se caen y no se deforman fácilmente.

De estilo casual; el lazo, los tirantes y el pañuelo presenta un color sólido no monótono, bien diseñado según el patrón clásico popular que vendrá bien si tu boda será campestre o al aire libre.

4. Timiot: lazo y tirantes de puntos

Hecho en materiales de alta calidad como 74% poliéster y 26% elastico, el lazo y los tirantes tienen muchos colores para elegir y son elásticos y resistentes.

Te ofrecen alta resistencia y elasticidad, pues sus clips son fáciles de abrir y cuentan con la fuerza suficiente para sostener los pantalones con firmeza.

5. HISDERN: lazo y tirantes de clips fuertes con pañuelo a juego

El lazo, los tirantes y el pañuelo presentan un color sólido no monótono que también se encuentra disponible en otros tonos. Los tirantes miden de ancho 1.38″, y cuentan con una longitud ajustable de hasta 50″. El lazo por su parte, mide 12″.

Los clips de los tirantes te serán fuertes porque están hechos de metal resistente de alta calidad, por lo que no se oxidan, no se caen fácilmente y no se deforman.

También te puede interesar: Los 5 mejores anillos de boda en material de silicona si no te gusta usar joyas.