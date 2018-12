5 snacks saludables para comer en Navidad y absorber sus vitaminas

Disfruta de cada bocado sin sentir culpa.

No sufras en épocas navideñas, todos estos snacks son sabrosos y saludables por sí solos, pero con muy poco esfuerzo pueden convertirse en algo aún más especial si quieres experimentar en tu próxima cena con amigos o familia. Deleita tu paladar esta Navidad y sin culpa o miedo a subir unos kilos de más.

1. Cuida tu corazón con chocolate oscuro: Nib Mor

El chocolate oscuro realmente puro con más de 70% de cacao es una gran fuente de antioxidantes. Algunos de sus grandes beneficios es que ayuda a mejorar tu flujo sanguíneo, evita que te baje la presión y cuida tu corazón para que no padezcas de ninguna enfermedad cardiaca.

Estos bocadillos contienen 72% de cacao y tienen pequeños trozos de blueberry. Son alrededor de 60 piezas, para compartir con la familia. No te asustes su sabor será dulce y delicioso.

2. Alivia el estrés y evita el estreñimiento con pistaches: Farm Fresh Nuts

Gracias a sus altos niveles de potasio, magnesio y fibra ayudan a que te relajes en esta época de disfrutar. Evita que tengas altos niveles de estrés incluso tu presión arterial se mantenga equilibrado. Si padeces estreñimiento es ideal para que vayas al baño frecuentemente.

Estos pistaches están preparados con sal del Himalaya. Promoviendo que en conjunto tengas una mejor digestión, y equilibra el pH de tu cuerpo. Esta sal tiene más minerales y es ideal incluso para cocinar.

3. Alto contenido de vitamina C en cada trozo de mango deshidratado: Terrasoul Superfoods

Ya no es temporada de mango, pero aun puedes saborear y disfrutar de sus beneficios con mango deshidratado. Contiene altos niveles de vitamina C, para que no te enfermes en esta época de frío. Asimismo ayuda a cuidar tus huesos por la vitamina K que contiene.

Es un rico snack que puede ser consumido por cualquier integrante de la familia. Tiene 20 calorías por cada porción de 7 gramos. Ideal para comerla incluso cuando estás a dieta.

4. Las almendras tostadas son una gran fuente de antioxidantes y calcio: DAILY NUTS & FRUITS

Las almendras es una de las nueces más ricas en nutrientes, vitaminas y minerales. Su fama de que engorda, ya pasó de moda. Vitamina B1, B2, B5, B5, vitamina E, calcio, potasio y zinc son solo algunas que te ayudan a combatir el estrés, el envejecimiento y que tus huesos sean más fuertes.

Comer alrededor de 25 a 30 almendras al día no pasara nada. Fortalecerás a tu cerebro para que no olvides ningún pendiente. Puede experimentar en tu cena de navidad haciendo unas almendras garrapiñadas saludables, son fáciles de hacer y tus invitados no dejarán de saborearlas.

5. Bocadillos de coco y cacao nibs para bajar los niveles de colesterol: Biscolinos!

Los cacao nibs ayuda a que la circulación en tu cuerpo mejore, tus niveles de colesterol se mantengan en equilibrio y reduce la presión arterial, su sabor es puro y sin aditamentos. El coco te hidrata, es un gran diurético natural y ayuda a eliminar las bacterias de tu cuerpo naturalmente.

Este producto contiene una caja de 12 con varios bocaditos para los disfrutes con toda tu familia. Es vegano por si algún miembros de tu familia lo es. Son ligeros y con un toque muy dulce.

