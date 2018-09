5 sostenes de talla grande: ¿Cuál es el más adecuado para ti?

Dale un buen soporte a tus senos usando el modelo y el tamaño correcto.

Las mujeres de talla grande muchas veces tienen que recurrir a ciertos estilos particulares de vestimenta que les resulte cómoda al mismo tiempo que les de la posibilidad de exhibir sus atributos y así sacarle el mejor provecho a la forma de su cuerpo, obviamente este principio también se aplica a la ropa interior. Una de las prendas con las que más se debe ser exigente a la hora de salir a comprarla.

El mundo de la ropa interior para mujeres plus size ha experimentado cambios realmente importantes en los últimos años, atrás quedaron los días de los sostenes poco atractivos de la abuela, cuya única función era sencillamente evitar que tus senos cayeran por efecto de la gravedad. En la actualidad existen una amplia variedad de sostenes en tallas plus, que cubren con las altas expectativas de la mujer moderna.

Los sostenes plus size se pueden dividir en 4 categorías dependiendo de su funcionalidad, corte de la pieza, materiales y las prendas con las pueden acompañarse. En primer lugar se encuentran los brasieres push up; prendas de ropa íntima que además de brindar un soporte adicional a tus senos, definen la curva natural de los mismos al tiempo que te brinda un poco más de volumen para hacer lucir más tus atributos.

También están los sostenes plus T-Shirt que se caracterizan por ser piezas hechas principalmente de fibras naturales y son ideales para salidas casuales o para hacer ejercicio; los sostenes plus Strapless en cambio, le brindan un refuerzo adicional a tu espalda lo que los hace ideales para usar en eventos sociales de corte formal. La última categoría son los sostenes plus minimizadores que como su nombre lo indica, te permiten reducir un poco el tamaño de tus senos dándote un estilo más conservador.

Un sostén minimizador importado disponible en tallas plus el cual está hecho con un 40% de poliamida, un 35% de poliéster, un 15% de algodón y un 10% de elástico que cuenta con ganchos en la parte trasera para ajustarse fácilmente a la forma de tu cuerpo. Este modelo está disponible en una gran variedad de colores.

Una prenda conservadora, práctica y muy cómoda la cual le brinda un soporte adicional a tu busto y espalda al mismo tiempo que minimiza tu escote para darte un estilo un poco más recatado y formal.

Un modelo importado tipo push up de corte bajo que está fabricado con un 70% de poliéster, 17% de nylon y un 13% de elástico que cuenta con un diseño patentado que te brinda soporte adicional a la espalda alta al tiempo que reafirma la curva natural de tus senos. Este modelo está disponible en los colores rojo con estampado, negro, blanco y blanco con estampado.

Una prenda de ropa interior que te hará lucir despampanante y sexy en cualquier reunión o salida si llevas una camisa con transparencia. Este modelo debe de ser lavado a mano y cuenta con un acolchado adicional en la copa para mayor comodidad.

Hablamos de una prenda importada con diseño strapless que está fabricada con un 91% de nylon y 9% de spandex, materiales que juntos hacen de este sostén una pieza cómoda para utilizar incluso con tu ropa de diario. Este modelo cuenta con costuras dobles internas que lo hacen sumamente discreto y está disponible en los colores beige, blanco, gardenia y negro.

Una prenda íntima que convierte cualquier vestido en una prenda exclusiva digna de una entrega de premios o una cena de gala. Este brasier se ajusta a la forma natural de tus espalda y realza la curva natural de tus senos, dándote un look más sensual y elegante.

4. Le Mystére: Lace Tisha

Un barsier estilo T-shirt que está hecho con un 41% de polimadia, 35% de poliéster, 17% de algodón, 5% de spandex y un 2% de rayón que le añade un toque más coqueto. Esta prenda es lo suficientemente cómoda para utilizarla a diario y está disponible en color negro, piel y beige opaco.

Una pieza resistente y cómoda, diseñada para soportar el día a día de las mujeres de tallas plus más activas. Esta pieza de corte bajo le brinda un soporte adicional a tus senos, haciendo que estos luzcan más erguidos y acentuando sus curvas naturales.

Se trata de un modelo que combina un diseño de sostén strapless con el refuerzo adicional de una pieza tipo push up. Está disponible en color negro, blanco y beige. Esta prenda de ropa interior está hecha con una combinación de spandex y nylon.

Un sostén sensual y atrevido que le da un refuerzo adicional a los atributos naturales de tu cuerpo y te hace lucir mucho más sexy y provocativa. El diseño de este sostén tipo corsé ayuda a definir mejor la línea de tu cadera al mismo tiempo que aplana ligeramente tu abdomen.

