Consume fibra y mejora tu digestión.

¿Sabías que debes de consumir al menos de 25 gramos de fibra al día? La fibra ayuda a que tengas una digestión saludable, evita el estreñimiento y otros padecimientos intestinales, controla los niveles de glucosa en la sangre y ayuda a que no suba de peso. Conoce 5 suplementos para incorporar fibra a tu dieta diaria.

1. Metamucil: evita el estreñimiento

Este suplemento en polvo es hecho fibra de origen vegetal, ayuda a que eliminar lo que no necesites porque promueve una salud digestiva correcta, haciendo que no tengas estreñimiento y tu metabolismo no sea lento. Al consumirlo sentirás menos apetito, otro efecto de la fibra.

Su sabor es naranja, lo puedes mezclar con lo que tu quieras. El producto te durará 180 batidos aproximadamente. Es una de las fibras más populares con sabor.

2. Sunergetic: consume fibra con pocas calorías

La fibra también es un gran auxiliar como limpiador de colon, las cápsulas contienen psyllium una fuente natural de fibra sin muchas calorías. Si padeces estreñimiento o te cuesta mucho digerir los alimentos, entonces recurre a estas cápsulas de inmediato.

Incluso si padeces problemas digestivos es esencial que tomes un suplemento de fibra. El tomarla no te causará efectos secundarios y es cero abrasivo con tu estómago. Tiene 4.5 estrellas.

3. Garden of Life: mejora tu sistema cardiovascular

Si saliste alto en tus niveles de colesterol, la fibra te puede ayudar a tener un rango normal. La fibra es considerada un superalimento está hecha con 15 compuestos entre semillas, granos y legumbres. Este polvo te ayudará a mantener niveles saludables de azúcar y a tener una función cardiovascular correcta y sana.

Este suplemento es bueno también si estás cuidando tu peso. Tiene 500 ventas y los compradores les encanta esta fibra combinada con crema de maní, un smoothie que los llena de energía.

4. Dr. Natura: limpieza total en tu cuerpo

Si notas que tienes mala digestión, que no vas con regularidad al baño y tienes muchos gases. Esto puede ser falta de fibra. Solo necesitas consumir diariamente para que tu digestión mejore, además con la fibra harás una limpieza por dentro. Es ideal consumirla si en tu periodo menstrual tienes problemas para ir al baño.

Comienza por consumir ½ cucharada y hasta el día 6 consume una cucharada completa. Esto hará que tu intestino comience a trabajar y no se tan abrupto. Recuerda que al consumir fibra también debes de tomar mucha agua natural.

5. Benefiber: fibra sin azúcar

Si no te gusta tomar un suplemento solo con agua, este es ideal para que lo combines en un smoothie, con fruta o con tu yogurt. Es una fibra soluble que no tiene azúcar añadidas ni conservadores, por lo que en cada sorbo estarás tomando algo natural. Es natural que en tus primeros días tu estómago se hinche o hasta tengas gases.

Existen diferentes presentaciones que se adecuarán a tus necesidades, este bote te durará para 125 vasos aproximadamente. Tiene un 77% de satisfacción por sus compradores.

