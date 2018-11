5 suplementos que debemos tomar en época fría para subir las defensas y no enfermarnos

Protege a tu sistema inmune de los climas fríos.

Las temperaturas frías siempre llegan con enfermedades, es primordial que te protejas antes de que te enfermes. Aunque la vitamina C, es básica para proteger tu sistema inmune también hay otros suplementos que te ayudarán por dentro y por fuera. Así que cuídate y a tomar suplementos para subir, proteger las defensas y que no te enfermes.

1. Propóleo es prevención y antiinflamatorio: Beekeeper’s Naturals

Este propóleo solo contiene extracto de propóleo de abeja canadiense de alto grado, glicerina vegetal y agua purificada. Al usar propóleo de abeja, ayuda a que protejas tu sistema inmune, obtengas una dosis de vitaminas, minerales y un alto grado de antioxidantes.

Aplica el spray 2 veces al día, además te dejará una gran sensación en tu boca y garganta. También puede ser utilizado si ya tienes dolor de garganta o gripe, esto ayudará a calmar el dolor y eliminar la enfermedad.

2. Ajo para proteger tu sistema inmune: Zhou Nutrition

El ajo no solo sirve para condimentar. Contiene un gran nivel de antioxidantes, estimula la función de las células que protegen tu sistema inmune todo esto es gracias a la alicina. Además, previene el envejecimiento prematuro. No te preocupes, al tomar una cápsula no obtendrás un olor fuerte.

Solo debes de tomar una pastilla diaria para proteger y subir las defensas de tu cuerpo. Un producto con 72% de satisfacción, a muchos de sus compradores les ha ayudado a bajar su presión arterial.

3. Polen de abeja para un buen funcionamiento cardiovascular: Greenbow

El polen apoya un sistema inmunológico saludable, un buen funcionamiento del sistema cardiovascular, contiene una gran cantidad de aminoácidos y te da más energía de forma natural. Todo es por sus vitaminas como complejo B y ácido fólico, proteínas, lípidos y minerales tan poderosos.

Es un super suplemento que lo puedes poner en tu yogurt, batidos, leche y avena. Un excelente ingrediente para complementar tu dieta.

4. 8 ingredientes un super boots de vitaminas y minerales: 8G

Los elementos verdes son primordiales en tu dieta y más para reforzar tus defensas. Estas tabletas efervescentes tienen espinacas, hierba de trigo, col rizada, kale, espirulina, aloe vera, clorofila y cebada. Hacen que tengas un alto contenido de vitaminas y minerales, desintoxicar los órganos, oxigenar el cuerpo, reducir los efectos del envejecimiento y promueve el colágeno y ayuda a la circulación.

Consume una tableta por las mañanas, las pueden tomar niños y adultos. Tienen 70% de satisfacción, los compradores aman cómo se sienten, su sabor y lo fácil que es consumirla.

5. Vitamina C un básico para tu sistema inmune: Amazon Elements

La vitamina C es un suplemento básico que desde pequeños hemos tomado, y es que es un suplemento que se encarga de proteger en totalidad tu sistema inmune. Debes de consumir 1000 mg para que tu cuerpo tenga la protección. Este producto es muy accesible porque te servirá para 10 meses.

Ideal para comprarlo una vez al año y subir las defensas del cuerpo. Un bote te servirá para que no te enfermes. Tiene 79% de satisfacción.

