5 teléfonos Motorola desbloqueados que consigues en Amazon por menos de $200

Ahorra dinero comprando un teléfono Motorola como alguno de estos.

Motorola lanzó una versión de celulares liberados que pueden permitir a los compradores de esta marca obtener buenos, lindos, funcionales y económicos celulares Android de la marca más leal de todas. Es decir, podrás gozar de la tecnología 4G, de lector de huellas y demás funciones por menos de $200. Entonces, aquí te mostraremos los mejores y más exclusivos modelos para que elijas el más adecuando a ti.

Integrado con una velocidad de 4G LTE, procesador Qualcomm Snapdragon 425 de cuatro núcleos a 1,4 GHz, memoria RAM de 2 GB con memoria interna de 16 GB y soporte para tarjetas microSD de hasta 128 GB.

Considerado uno de los Motorolas mas completos de los móviles liberados. Además, está desbloqueado para que pueda escoger la libertad de elegir su proveedor. De hecho, es compatible con las redes de AT & T, T-Mobile, Sprint y Verizon. Tarjeta SIM no incluida.

2. Motorola Moto C Plus: $109.00

Cuenta con una banda GSM Dual SIM 2/3/5/8, banda WCDMA 1/2/5/8, banda FDD 1/3/5/7/8/20 y banda TDD 38/40. Además de estar integrado con una cámara flash 8mp y cámara trasera de 2mp.

Además, este modelo de teléfono internacional funcionará con la mayoría de las tarjetas SIM o GSM en EE. UU, y en todo el mundo, incluidas también la AT & T, T-Mobile, MetroPCS, etc. No cuenta con la garantía de los EE. UU, y funciona con operadores CDMA como Verizon, Sprint y Boost.

Cuenta con una pantalla de 4.7 pulgadas, cámara de 10-MP, una velocidad del procesador de 1.7 GHz OS. Además es un modelo Android 4.2 (Jelly Bean) con una capacidad de almacenamiento de 16 GB (espacio libre estimado 11.5 GB).

Este teléfono celular desbloqueado es compatible con operadores GSM como AT & T y T-Mobile, así como con tarjetas SIM GSM (por ejemplo, H20 y compañías de prepago seleccionadas). Además, debes tener en cuenta que los teléfonos desbloqueados no funcionarán con operadores CDMA como Sprint, Verizon, Boost o Virgin.

Cuenta con una pantalla HD TFT de 4.5 pulgadas y 720p, cámara trasera de 5MP, más cámara frontal. Además, tiene un procesador quad-core de 1.2GHz con procesador gráfico 450MHz.

El paquete de este producto se envía con un cargador USB solamente y no incluye adaptador de pared. Además, está optimizado para trabajar con redes 3G (UMTS / HSPA +).

Cuenta con bandas Dual Nano Sim: GSM, GPRS y EDGE. Es un Android 7.0, con lector de huellas dactilares. También cuenta con un Octa Core 1.4 GHZ 32Gb de almacenamiento (28 GB de usuario) 2 GB de Ram Support Micro SD de 128 GB, y una cámara LCD 5.0 13Mp Flash, más 5Mp en cámara frontal. De hecho, cuenta con batería 2800 mAh.

Este modelo de teléfono internacional funcionará con la mayoría de las tarjetas SIM y GSM en EE. UU, y en todo el mundo. También, están incluidas la AT & T, T-Mobile, MetroPCS, etc. No cuenta con la garantía de los EE. UU, y no funciona con operadores CDMA como Verizon, Sprint y Boost.

