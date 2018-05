5 tenis Vans para hombres con más de mil reviews en Amazon

Las Vans nunca pasarán de moda por su comodidad y diseños que a todos les encanta.

Sin importar qué edad tengas ni cual sea tu estilo, seguramente alguna vez en tu vida has tenido unos Vans. Esta marca nació en 1966 creando calzados especialmente para personas que practican deportes extremos o al aire libre, sin embargo, se han popularizado de tal manera que no importa si no eres skate o no cumples con esas características, hay un modelo para ti que seguro te gustará llevar a diario o en tus días libres.

1. Vans modelo Herren

Vans informales con trenzas, suela gruesa y tejido unicolor en negro. Poseen una plantilla Ultracush que ofrece mayor amortiguación y comodidad al caminar.

Este modelo nunca pasará de moda. Si te gusta la practicidad, son perfectos para ti porque combinarán con todo. Los consigues a partir de $24.

2. Vans Classic Slip On

Vans modelo Slip On con tela estampada similar a la de un tablero de ajedrez. Poseen suela gruesa de goma color blanco y borde superior del talón acolchado para mayor comodidad.

Este modelo casual puedes combinarlo con shorts o pantalones unicolor o de jeans. El 87% de los customer reviews lo califican con más de 4 estrellas.

3. Vans Era Skate

Este modelo de Vans unicolor unisex tiene una suela gruesa blanca de 2cm y viene con costuras y trenzas que hacen juego y resaltan ante la lona negra.

Úsalos a diario para ir al cine, a la universidad o de paseo por la ciudad. Si eres skate, estos tenis poseen una suela antirresbalante perfecta para cualquier superficie de patineta.

4. Vans Core Classic

Este modelo clásico completamente blanco posee suela gruesa y superficie completamente lisa. El borde interior del talón se encuentra acolchado y está forrado en piel para mayor comodidad. Los consigues a partir de $25.

Estas Vans son sobrias, combinan con cualquier ropa y además, son cómodas, ligeras y casuales para llevar a la universidad o para caminar los domingos por la ciudad.

5. Vans Atwood

Vans unicolor de corte clásico con lengüeta y borde del talón acolchados. Poseen trenzas del mismo tono del calzado y suela blanca de 2cm de grosor.

Este modelo tiene más de 1100 customer reviews, los compradores destacan su comodidad y expresan que son ideales para ir a trabajar, montar patineta o en los paseos de fin de semana.

