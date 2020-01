5 tés medicinales que te ayudarán a curar el estreñimiento

Una forma natural y efectiva de combatir el estreñimiento.

¿Te cuesta mucho ir al baño? ¿Sufres de dolor al defecar, pesadez y gases? Si es así, pues entonces puede que padezcas de estreñimiento. Pero no te alarmes porque es uno de los problema digestivos más comunes y que pueden padecer niños, jóvenes, adultos y ancianos.

El estreñimiento es una enfermedad que afecta completamente el sistema digestivo. Se presenta cuando una persona tiene menos de tres evacuaciones intestinales durante una semana. Las heces que se expulsan suelen ser muy duras y secas haciendo que se deba de hacer un gran esfuerzo para expulsarlas.

Viene acompañado de molestos síntomas como dificultad para ir al baño, presencia de gases, constantes calambres en el abdomen, hinchazón, náuseas, pérdida del apetito, náuseas, etc. Algunas veces puede ser muy doloroso e incómodo despertando otros síntomas que pueden ser graves e interfieren en la capacidad para realizar tareas diarias y cumplir obligaciones como ir al trabajo, la escuela o la universidad.

Existen diferentes causas que dan inicio a este problema. Aunque por lo general se presenta cuando las heces en el colón se almacenan por mucho tiempo, provocando un bloqueo en el intestino grueso o recto y se vuelve una tarea difícil expulsar las heces. Puede influir el hecho de que no tengamos una dieta equilibrada y la ingesta adecuada de agua puede ocasionar que las heces se endurezcan.

También el estreñimiento se puede presentar cuando las heces se mueven con mucha lentitud en el tracto intestinal. Aunque existen muchas causas que provocan el estreñimiento la mayor parte de ellas son por alguna anormalidad o que presenta el organismo como cáncer de colon, fisura anal, obstrucción intestinal, cáncer de recto, sedentarismo, malos hábitos, recto que sobresale a través de la pared posterior de la vagina, diabetes, el embarazo e incluso ciertos medicamentos, como los antiácidos con alto contenido de calcio y los analgésicos.

Es necesario encontrar la causa que origina este problema para poder proporcionar un tratamiento, es por esto recomendable acudir a especialistas médicos para tratar el problema de raíz. Si experimentas estreñimiento por más de tres semanas seguidas y visualizas sangre en tus heces, es momento de ir al médico y al realizar el chequeo te preguntará toda la información sobre tu caso.

Te hará un examen físico que puede incluir un examen rectal y análisis de sangre y te puede recomendar a un nutricionista para proporcionarte una dieta. Si el problema empeora puede que recurra a una manometría anorrectal, radiografía o colonoscopia para verificar que tus órganos internos se encuentren bien.

Aunque también puedes escoger autotratarse. Lo primordial es cambiar todos tus hábitos y tener una dieta saludable donde ingieren más alimentos altos en fibra como frutas, verduras y granos, ingerir mucha agua y tener una rutina de ejercicio. También controlar el estrés y respetar las necesidades que exige tu cuerpo, es decir no ignorar el impulso de defecar.

Utilizar laxantes es otro tratamiento; sin embargo, no se deben de tomar durante más de dos semanas, porque tu cuerpo puede volverse dependiente y no es recomendable tener movimientos intestinales todos los días. Una buena opción rápida también tratar el estreñimiento de manera natural con tés laxantes ya tu cuerpo lo aceptará cómodamente y no tendrás efectos secundarios. Por lo que podrá ser utilizado por cualquier persona incluyendo a los niños y ancianos.

Estos tés medicinales que te mostraremos a continuación te ayudarán a regular la actividad de tu intestino y a que disfrutes de una vida más saludable.

1. Té chino para desintoxicar el cuerpo y brindar energía

Este es un té diseñado para disminuir la hinchazón y desintoxicar el cuerpo. Aliviará los síntomas producidos por el estreñimiento como los calambres y dolores abdominales. Son 20 bolsitas de té que contiene una fórmula a base de raíz de ruibarbo, semillas sicle-pod, raíz de regaliz, diente de león y Fo-Tí.

Cada uno de sus ingredientes estimula la actividad del intestino grueso y delgado. Además apoya la actividad del hígado para extraer los nutrientes necesarios y eliminar las toxinas del tracto digestivo que se han acumulado en exceso.

Este maravilloso té asiático además contribuye al balance de energía, ya que por su alta dosis de desintoxicación ayudará a que todo el organismo funcione al 100%. Después de ingerir este té presentarás cambios positivos tanto en tu vida física como mental.

2. Cápsulas herbales para limpiar el colon

Son 50 cápsulas herbales que brindan un apoyo completo al sistema digestivo. Ha sido formulado para limpiar por completo el colon y evitar el cumulo de heces en el intestino grueso. Son pequeñas y fáciles de tragar, así que podrás consumirlas a diario mientras presentas síntomas de estreñimiento.

Con sólo una sola cápsula disfrutarás de un alivio inmediato. No tendrás que tener tu rutina por algún dolor o inflamación. También brindan apoyo para poder controlar los dolores del estómago y calambres menstruales.

3. Té orgánico libre de cafeína

Son 16 pequeñas bolsas de té que contienen hierbas orgánicas sin cafeína. Es un suplemento que brindará apoyo en cada necesidad que presenta el organismo. Tiene un agradable sabor, perfecto para que lo tomes sin preocupaciones.

Además ha sido formulado para llevar a todo el sistema digestivo los nutrientes necesarios de los alimentos y evitar el cumulo de heces en los intestino, por lo tanto no sufrirás de enfermedades digestivas e intestinales.

4. Té laxante que estimula el movimiento intestinal

Es un suplemento natural y un poderoso laxante que ha sido formulado con ingredientes orgánicos que alivian el estreñimiento de manera natural y rápida. Contiene regaliz hinojo amargo, corteza de naranja dulce, canela, aceite de jengibre y cáscara de naranja.

Estimulará el movimiento del tracto intestinal para expulsar las heces que se encuentran alojadas en el intestino grueso sin necesidad que tengas que realizar mucho esfuerzo. Te ayudará a que disfrutes de una vida mucho más saludable y sin preocupaciones.

5. Alivia la inflamación y disfruta de noches más tranquilas

Se trata de un producto 100% orgánico que ha sido formulado con ingredientes que regulan las actividades del sistema digestivo. Ha sido creado para ser ingerido antes de dormir y proporcionar un óptimo descanso libre de dolores y cólicos.

Podrá ser ingerido por toda la familia, incluyendo a los más pequeños de la casa. Por ser un producto a base de ingredientes vegetales te proporcionará un tratamiento para curar eficazmente el estreñimiento.

