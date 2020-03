5 vallas de seguridad para hogares con niños pequeños o mascotas

Si bien el hogar es un espacio acogedor también representa una zona de peligro con probabilidades de accidentes, sobre todo cuando la familia empieza a crecer. Al vivir en casa con mascotas o niños muy pequeños, se hace necesario tomar más previsiones ya que hablamos de seres que necesitan de una supervisión constante y cuidados muy particulares. Hoy te presentamos cinco vallas de seguridad que mantendrán a tus mascotas y bebés en un lugar seguro.

Es una valla de metal de ocho paneles con un diseño que se adapta bien a interiores y exteriores, además incluye unas estacas y broches para brindarle un mejor soporte. La estructura plegable hace que sea muy simple de instalar y recoger.

Este producto es ideal para que le brindes a tu mascota el espacio que necesita sin dejarla expuesta a los posibles peligros que puede haber en tu casa. No requiere herramientas para su instalación, esto también te permite ahorrar mucho tiempo.

2. Cercado de seguridad 4 en 1

Es una valla de seguridad fabricada en acero resistente teñida de color blanco. Su diseño la hace muy adaptable a cualquier habitación y consta de ocho paneles desmontables que puedes armar de la forma que desees.

Esta valla es un producto versátil con el que podrás delimitar el espacio donde tus hijos o mascotas pueden estar. Este barrera te permite pasar el día tranquilo, sabiendo que tus mascotas o hijos están seguros.

3. Puerta de madera plegable para perros

Es una valla de madera con diseño de acordeón plegable y expandible que puede adaptarse a las distintas habitaciones de tu hogar. Es un producto que se instala fácilmente y está fabricado de una madera duradera con un revestimiento de goma antideslizantes que también protege el piso.

Este producto es diseñado especialmente para mascotas. Su diseño te permite instalarlo y guardarlo con extrema facilidad, así puedes delimitar el espacio de tus mascotas en cuestión de minutos.

4. Refugio de plástico con diseño portátil

Es una valla de seguridad fabricada en plástico transparente que está reforzada con una estructura de acero negra que brinda mayor protección y resistencia. Esta cerca protectora es fácil de lavar y cada panel puede colocarse individualmente para que el área tenga la forma que deseas.

Este producto es durable, móvil y extremadamente fácil de instalar, lo que te brinda la oportunidad de crearle a tus mascotas un lugar adecuado y seguro para que ellos puedan pasar todo el día.

5. Valla de madera de fácil instalación

Es una valla de seguridad fabricada en madera que cuenta con un diseño adaptable que se ajusta a las dimensiones de cualquier habitación. Esta valla incluye un soporte de goma que le brinda mayor estabilidad y evita que tus pisos se rayen.

Esta es una herramienta que te permitirá limitar el espacio de tus mascotas para que no hagan travesuras mientras no estás atento. Los soportes de goma son completamente antideslizantes y están hechos de un material no tóxico.

