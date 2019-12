5 vestidos cómodos para usar en la fiesta de navidad que harán en la casa de tu familia

Una prenda con mucho estilo para lucir durante las fiestas.

En esta navidad no hay razón para no lucir un conjunto hermoso y reluciente, el cual ayude a darle un toque más femenino y elegante a las celebraciones. Por eso, para estas fiestas no dejes escapar estás atractivas opciones de vestidos modernos y disfruta de las celebraciones junto a tus seres queridos luciendo siempre fabulosa y con un estilo único.

1. V estido de manga larga en color verde

Este vestido de color verde oscuro está hecho con poliéster y rayón. Su estilo recto de cuello redondo y dobladillo por encima de la rodilla añade un toque más distinguido, elegante, relajado, holgado y sobre todo muy fresco a esta prenda.

Este vestido puedes combinarlo con tus mejores jeans para disfrutar de tus ratos libres y ocasiones informales. Su prensa integrada te proporcionará una figura esbelta y de silueta perfecta.

2. Vestido con mangas transparentes

Un vestido con mangas elásticas hecho con poliéster y spandex. Tiene un cuello redondo y sus mangas están decoradas con sofisticadas perlas bordadas que le añaden un estilo elegante y vintage. También es de cintura alta y cuenta con bandas elásticas en los puños.

Puedes utilizarlo para ocasiones casuales, ya sea eventos de tipo cóctel o fiestas especiales. Te sentirás muy cómoda con esta prenda fresca y suelta que es muy suave al contacto con la piel.

3. Prenda de lana con cuello alto

Un jersey de color negro que está elaborado en materia acrílico, posee un cuelo alto y bolsillo laterales de gran amplitud para que puedas guardar tu celular y demás pertenencias. También tiene un diseño muy versátil que te permite usarlo como un vestido casual.

Llevando está jersey a tus salidas informales, te hará sentir libre y muy a la moda. Una pieza de finos cortes y tejidos que proporcionará mucha distinción y elegancia a tu forma de vestir.

4. Vestido plus size con cinturón de lazo

Este vestido Hooyon de talla plus en color rojo posee un diseño de hombros descubiertos, mangas tres cuartos y una falda con corte hasta las rodillas. Es de material de tejido elástico y se ajusta a la cadera con cinturón desmontable.

Con este vestido te puedes sentir a la moda sexy y cómoda en todo momento. Es ideal para fiestas formales e informales ya que puedes sentirte totalmente libre con esta hermosa prenda.

5. Estilo cóctel con lentejuelas

Es un vestido ajustado de color verde hecho con poliéster y adornado con lentejuelas, ideal para eventos nocturnos ya que es una prenda ceñida y elástica. Está totalmente forrado para brindar más suavidad y comodidad.

Si quieres lucir sexy y moderna, un vestido de lentejuelas es la pieza perfecta para cautivar las miradas, pero sin perder la elegancia y sutileza.