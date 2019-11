5 vestidos de novia que puedes usar en tu boda si la celebras en invierno

Vestidos sofisticados y abrigados para el frío.

¿Quién no ha soñado con una boda en invierno? Esta es una de las épocas del año que te regalará un escenario bañado de un blanco impoluto que hace juego con tu vestido y donde el calor no puede arruinar tu peinado ni tu maquillaje. Pero para poder disfrutar al máximo de tu celebración, debes tener un vestido adecuado no solo para el frío, sino que también se adapte a tu cuerpo y gustos. Existen muchas opciones, desde encajes hasta capas que te harán sentir la novia más especial, y aquí te traemos algunas de ellas.

1. Vestido de novia con escote en V

Es un vestido largo confeccionado con gasa y licra, materiales que forman un corte con vuelo que se adapta a tus curvas y proporciona comodidad. Su diseño bohemio incluye cuello en V y mangas acampanadas con encaje floral.

Es adecuado para bodas en otoño e invierno por su tela suave y ligera que te brinda calidez. También se le puede usar para una recepción sencilla al aire libre en el jardín o en el campo.

2. Vestido de encaje con mangas largas

Es un vestido de blanco marfil con corte de cintura alta y falda vaporosa. La parte superior está confeccionada con encaje floral y mangas largas que le brindan un aire más recatado y formal.

Este diseño resulta perfecto para que lo lleves en otoño o en invierno durante una recepción en la playa o en el campo. Su diseño te ofrece un outfit sencillo y moderno que te hará sentir cómoda en uno de los días más especiales de tu vida.

3. Vestido con escote ilusión

Este vestido de mangas largas está diseñado con satén y encaje, materiales suaves al contacto con la piel. Tiene un característico diseño con transparencias y encaje floreado en las mangas y en el escote.

Viene con una falda de tul larga con caída suelta que proporciona elegancia y glamour con un toque sexy que no pasa inadvertido. Además, su ligereza y comodidad hace que se adapte a la perfección para una boda tanto en verano como en invierno.

4. Capa de algodón para el invierno

Esta es una moderna capa de 2 metros de largo que está confeccionada con algodón y pelaje suave reforzado con tejidos especializados para aislar el frío. Una pieza que se lleva sobre el vestido y que puedes amarrar con un lazo en la parte superior.

Si planeas celebrar tu boda en invierno, una buena opción es que optes por una capa que haga juego con tu vestido. Estas son piezas no solo te protegen del frío, también te garantizan un outfit más sofisticado y elegante.

5. Vestido de hombros descubiertos

Es un vestido de falda larga confeccionado con tela de tul en capas que hace juego con un escote de hombros descubiertos, mangas largas y un corsé con sujetador integrado bordado con flores.

Es una opción femenina para una boda en invierno con una recepción durante el día o durante la noche. La mejor forma de que lleves esta pieza es con un recogido adornado con flores y unos aretes largos para que consigas transmitir mayor elegancia.

