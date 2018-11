5 vestidos largos con bolsillos para estar relajada durante el clima frío

Una prenda atractiva y a la moda, diseñada para la temporada de frío.

No hay excusas para no estar bien arregladas durante la época de clima frío y aunque no lo creas, el otoño e invierno pueden ser estaciones donde puedes llegar a lucir hermosos vestidos. Los hay de muchos estilos y colores, más en esta oportunidad vamos a recomendarte un estilo en particular: vestidos largos con bolsillos. A continuación, 5 tipos de ellos.

1. GRECERELLE: vestido manga larga

Este modelo de vestido ha sido elaborado con 95% rayón y 5% spandex. Es una prenda elástica, suave y cómoda, que tiene bolsillos a los costados para que puedas llevar cosas pequeñas como tu teléfono o efectivo. Viene en varios modelos y colores.

El estilo de este vestido es casual y su escote en la espalda le da un toque sexy. Es ideal para que lo uses tanto de día como de noche ya sea para trabajar, salir a comer o cenar. Por ser unicolor es apto para ser combinado con múltiples accesorios como cinturones o colgantes largos.

2. Annabelle U.S.A: maxi dress tipo camiseta

Este vestido ha sido elaborado en 95% rayon y 5% spandex, tela premium no transparente que no posee dobladillo. Puede lavarse a máquina y en frío, pero lo preferible es que sea mano para garantizar su durabilidad. Viene en varios colores.

El estilo de este vestido es casual. Al ser una prenda que no admite transparencia hace que sea un atuendo perfecto para el trabajo. Puedes usarlo con accesorios variados por ser unicolor.

3. MISFAY: vestido corte imperio

Este vestido ha sido elaborado en 95% rayon y 5% spandex y no posee forro. Viene en una amplia gama de colores y está disponible en tallas que van desde la “S” hasta las “XXL”.

El estilo de este vestido es informal o casual que puedes usarlo tanto de día como de noche para salida con tus amigas o eventos informales. Esta prenda es muy fácil de combinar con cualquier accesorio, gracias a su diseño unicolor.

4. LONGYUAN: vestido largo con escote cruzado

Este vestido está hecho en poliéster y spandex, dos materiales que juntos hacen un tejido suave y elástico, perfecto para que luzcas un estilo fresco que al mismo tiempo te resulta muy cómodo. Está disponible en 10 colores diferentes.

El estilo del vestido es casual, por ser unicolor puedes combinarlo con un cinturón o chaqueta, de esta manera siempre tendrás looks variados y muy a la moda.

5. MakeMeChic: vestido holgado

Este vestido ha sido elaborado con dos materiales resistentes de alta calidad, dispuestos en una proporción de 95% poliéster y 5% spandex. Viene disponible en una gran variedad de tallas y colores.

El estilo del vestido es casual y su diseño cubre también las medidas de tipo plus size. Puedes usarlo tanto de día como de noche en salidas al aire libre o eventos informales. Además, al ser unicolor tienes la ventaja de que puedes combinarlo cualquier accesorio.

