5 vestidos para quinceañeras ajustables para las chicas plus size

Para que el día de tu fiesta seas la quinceañera más bella con el vestido más hermoso.

Que tu talla no te quite la belleza ni la confianza para caminar con un hermoso vestido de quinceañera. De hecho, puedes lucir igual de hermosa, extravagante y sexy que una chica delgadita, porque lo que importa es la actitud y el vestido que portes. Por eso aquí te dejamos los 5 mejores vestidos plus size para que luzcas en tu día, sin importar esos rollitos de más.

1. Vestido nevado con pedrería

Viene en 18 hermosos colores para que escojas tu favorito, o mandes a hacerlo con otro color que más te guste. Además, el vestido tiene un total de 8 capas de tela de tul y el top tiene muchos brillantes. De hecho, el vestido incluye una chaqueta gratis de promoción.

Este vestido es perfecto para disimular los gorditos de más, gracias a su forma en campana y que además concentra toda la atención visual en la nube de pedrería que está a lo largo de todo el corsé. Tiene un económico precio para la belleza y confección de un vestido como este.

2. Vestido nuevo modelo 2018 con estilo elegante

Este vestido es suave y de alta calidad. Cómodo, con encaje, tul, pedrería y diseño en V en el corsé, sin escote. Viene en color azul, azul cielo, azul noche, vinotinto, rojo, rosa pálido, verde claro, verde oscuro, lila y morado.

disimular las piernas y caderas gorditas. Es un vestido que no muestra tu escote y el abdomen lo mantiene rígido y derecho , ideal para ocultar lo que no quieres mostrar. También, por su forma acampanada es perfecto para

3. Vestido de princesa Vestido hecho de organza que cuenta con una longitud al tope del piso. Viene con corsé de cristales y cordón de ajuste. Tiene un corte en V en el pecho, que muestra las hermosas clavículas y mantiene la cintura muy pequeña. Es un vestido de princesa que cualquier chica debería usar en sus quinceaños, si su deseo es ser la chica más dulce y bella. De hecho, la tienda Dydsz se ha enfocado en vestidos durante muchos años por lo que brinda los mejores precios y productos de calidad.

Un vestido hecho con un tejido de tul con apliques de oro falso, cristales o cuentas que se dispersan en un hermoso diseño de salón. Además de contar con un diseño en bola y corsé que se ajusta a la cintura definiendo una figura esbelta.

El 100% de las chicas que han adquirido este vestido lo han calificado con las 5 estrellas, por ser de calidad, precio considerable y excelente fabricante. Es un vestido completo que permite imaginar que se está en épocas antiguas, gozando de un hermoso vestido de mujer adinerada por un precio asequible.

5. Vestido exótico de los años 70

El material del vestido es de satén y tul. En la parte de atrás se cierra con cordones para garantizar el ajuste de tallas pequeñas a un plus size, con una cintura natural sin ajuste y una sujetador incorporado para que todo esté en su lugar hasta el final de la noche.

Si deseas llamar la atención, ser diferente o gozar de la magia de un vestido único esta es tu opción. De hecho, está confeccionado con colores fuertes y típicos de una caricatura del Pop Arte o revolución hippie de los años 70. Este diseño es perfecto para ti, ya que podrás disimular cualquier kilo de más, debido a que toda la atención se la lleva el vestido.

También te puede interesar: 8 brillantes y espectaculares vestidos para quinceañeras.