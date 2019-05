5 vestidos plus size que podrás usar para cautivar en tu primera cita

Un atuendo para garantizar el éxito de tu cita.

No hay prenda más femenina que los vestidos; sean largos, cortos, estampados o unicolor, estos siempre definen la figura de la mujer, destacando sus atributos y haciéndolas sentir cómodas. En una primera cita siempre es importante dar una buena impresión, y si quieres cautivar la mirada y el corazón de ese chico con el que vas a salir, no dudes en revisar estos 5 vestidos para chicas plus size.

1. Vestido estampado con cuello en V

Vestido de tela estampada fabricado en spandex y poliéster, tiene mangas cortas, cuello en V y llega hasta las rodillas.

Un vestido clásico y fresco de ajuste en la cintura que moldea el cuerpo y te hará resaltar tus atributos. Perfecto para usar tanto en el día como en la noche.

2. Vestido cruzado de flores

Vestido de mangas cortas elaborado en poliéster y spandex, posee cuello en V y cinta de ajuste en la cintura. Está disponible en variedad de colores con distintos estampados de flores.

Un modelo elegante y sofisticado, ideal para esas ocasiones especiales que requieren una vestimenta menos informal. Es ajustado en el torso y su falda queda suelta para mayor comodidad y libertad.

3. Vestido de rayas con hombros descubiertos

Vestido corto fabricado en algodón con mangas y hombros descubiertos. Está disponible en tela de rayas blancas con azul claro.

Los hombros descubiertos siguen en tendencia y este modelo simple y holgado le queda bien a cualquier mujer.

4. Vestido manga larga con volantes

Vestido manga larga unicolor con volantes en la parte frontal y en las mangas. Está disponible únicamente en rosado.

Tierna y romántica te hará lucir este hermoso vestido. Combínalo con unos tenis y llévalo en cualquier tipo de cita. Es apto para lavar a máquina.

5. Vestido con mangas 3/4

Vestido manga tres cuartos fabricado en rayón, spandex y nailon. Posee cuello redondo y caída suelta hasta por encima de la rodilla. Disponible en 8 colores.

Un vestido sencillo y elegante que podrás combinar con unas tenis o sandalias bajas para el día o con unos tacones para la noche.

