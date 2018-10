Protege tu cuerpo sin importar tu edad.

Si estás llegando a los 50 años, necesitas consumir otras vitaminas ideales para esta edad. Debes de poner atención en tus huesos, corazón, estómago y hasta tener un cuidado hormonal. Conoce las 5 vitaminas esenciales para las mujeres mayores de 50 años y que cuidan tu cuerpo sin perjudicar tu estómago.

1. Multivitamínico con altos niveles de antioxidantes: Vimerson Health

El tomar vitaminas solo para mujeres es lo ideal, ya que el propósito son para las deficiencias y características de una mujer. Este complejo ayudar a aumentar la energía, mantener un control de peso, evitar que te enfermes y retrasar el envejecimiento.

Ácido fólico, biotina,calcio, magnesio, zinc, selenio, extracto de fruta de arándano, extracto de semilla de uva, extracto de fruta de grosella negra son solo algunos de las vitaminas, minerales y extractos que contiene este multivitamínico. Tiene más de 600 ventas.

2. Aceite de pescado para cuidar tu corazón: Nature’s Bounty

Si en tu familia hay enfermedades cardiacas, es momento que tomes ácidos grasos como el omega 3. Este aceite de pescado te ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre y a mantener los niveles de triglicéridos en un rango normal. Solo debes de tomar una cápsula diaria.

Al tomarlo no te dejará un sabor de pescado y no repetirás esta cápsula. Otro beneficio es que ayuda a tu cabello a que tenga fuerza y no se rompa tan fácilmente. Son las cápsulas de aceite de pescado más vendidas.

3. Vitamina K2 y D3 para huesos fuerte y sistema cardiovascular: Zhou Nutrition

La vitamina K2 y D3 actúan para fortalecer el sistema inmunológico, la función muscular y a fortalecer las arterias. Un complemento de vitaminas para mantener huesos fuertes y un sistema cardiovascular e inmunológico saludable. Son dos vitaminas que actúan como la pareja perfecta.

Toma una cápsula diaria hasta terminar el producto. Tiene más de 1500 ventas y es recomendado por mejor la presión arterial, mayor calcio en los huesos y mejorar los niveles de vitamina D en el cuerpo.

4. Probióticos protección para tu intestino y salud vaginal: Vitamin Bounty

Los probióticos ayudan a que tu intestino este saludable, tu cuerpo absorba los nutrientes de los alimentos que consumas y protege tu organismo con bacterias buenas. No todos los probióticos son tan completos. Lo ideal es que tengan 10 billón de CFU o sea unidades formadoras de colonias.

Además a las mujeres les ayuda mucho a la salud vaginal. Este probiótico lo debes de consumir diario incluso después te tener un día lleno de estrés, después de consumir antibióticos esto ayudará a proteger tu estómago.

5. Multivitamínico con control de hormonas: Rainbow Light

Las hormonas siempre han sido un tema para las mujeres desde a temprana edad. Este multivitamínico te ayuda a tener un equilibrio de hormonas y el estrés por sus ingredientes de espirulina y trébol rojo. Asimismo protege tus senos. Un multivitamínico con vitaminas, minerales, súper alimentos y probióticos.

Aunque para algunas mujeres puede ser un poco fuerte para tu estómago, siempre come antes de tomar este vitamínico. Tiene más de 2000 ventas y tiene un 68% de satisfacción.

