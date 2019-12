5 vitaminas masticables con sabor a frutas para niños por menos de $40

Cuida la salud de los más pequeños de la casa con estas vitaminas.

Las vitaminas son muy importantes para el crecimiento de los niños, ya que aportan los nutrientes y energía necesaria para su crecimiento y desarrollo normal durante el resto de sus vidas. Por esta razón, podemos asegurar que son esenciales ya que son las que propician el buen funcionamiento de cada uno de los órganos del cuerpo de todas las personas, pero especialmente en esa etapa de crecimiento de los niños durante su infancia.

Uno de los motivos que hacen necesaria la inclusión de vitaminas en los infantes, es porque ellos deben generar las reacciones químicas en sus sistema, que son vitales para el desarrollo celular que, ejecutado con normalidad, les brindará una niñez saludable y con mucha energía para disfrutar de juegos, deportes y toda la diversión disponible para ellos, mientras van creciendo.

Si no incluimos las vitaminas, los niños estarían a merced de contraer cualquier tipo de enfermedad, incluso las que están erradicadas en los países civilizados. Entre los tipos de vitaminas que no pueden faltar están la vitamina C, K y D. Estas son vitales, pero también con la alimentación variada incluyendo alimentos que contengan una buena carga de ellos, podrás darle a sus pequeños organismos las vitaminas necesarias.

Las vitaminas ayudan al organismo a funcionar en óptimas condiciones e intervienen en sus procesos químicos y funcionan como antioxidantes, lo que llevará a una mejor actividad en las células, trayendo con ello innumerables beneficios para la salud. Recuerda que cada niño o niña es diferente en su composición corporal, por lo que es recomendado que al buscar suplementos vitamínicos, consultes con tu médico de confianza.

Si ya has ido a la consulta y te recomendaron algunos, entonces revisa esta lista de cinco vitaminas masticables con un delicioso sabor frutas para tus niños y que podrás adquirir por un precio acorde a tu presupuesto.

1. Vitaminas con forma de gomitas para niños

Este suplemento vitamínico atraerá a tus niños para que lo coman, pues su presentación es deliciosa para ellos. Viene en un lindo frasco de plástico de color blanco, con tapa roja y unos lindos diseños donde se reflejan las deliciosas gomitas que comerán para adquirir todos sus nutrientes, que son trece en total. Entre estos, el Omega 3, Aceite de Pescado que ayuda en el buen funcionamiento del cerebro, vitamina D3 para los huesos especialmente, vitamina B12 para mantener el foco de la mente y una energía que no para.

Este suplemento no puede dejar de estar en casa disponible para tus pequeños, ya que son fáciles de ingerir, además de sabrosas al contacto con el paladar y tus niños sin duda amarán el momento de cuidar su salud. No contiene colores artificiales, sabores, edulcorantes o conservantes sintéticos que puedan afectar a tus niños en el proceso de su crecimiento.

2. 190 cápsulas masticables de gomitas deliciosas

Unas gomitas con multivitamínicos especialmente para los niños de la casa, creadas por Lil Critters. Vienen 190 cápsulas masticables con forma de gomitas para los más pequeños. Sus sabores son naturales provenientes de la cereza, las moras y otros sabores frutales cítricos que le encantan a los niños y más por su textura gomosa. No posee gluten por lo que no produce alergias. Entre su carga vitamínica están las vitaminas A, B12, B6, C, D y E que aportarán a la salud de su organismo las vitaminas y minerales necesarios para su crecimiento.

Sus deliciosos sabores harán que tus niños deseen que el momento del día donde reciben una dosis saludable de gomitas llegue pronto. Este suplemento lo podrás encontrar en varias presentaciones con contenido de 70, 190 y hasta 275 cápsulas.

3. 60 gomitas de vitaminas con ricos sabores para niños

Una linda presentación que sin duda atrapará a tus niños y amarán la hora de ingerir sus vitaminas favoritas. En este frasco de plástico vienen un total de 60 cápsulas multivitamínicas, que pueden asegurar el suministro durante un mes por cada niño, tomando dos gomas por porción que es lo recomendado por los expertos de la salud. Sus sabores frutales son baya, cereza y naranja combinados con otros sabores naturales. Este suplemento es totalmente orgánico, sin OMG, es vegano, y lo mejor es que es libre de gluten lo que evitará cualquier alergia en tus niños.

Cada cápsula de este suplemento ha sido ideada para dar apoyo nutricional a tus niños, especialmente los de dos años de edad a los cuales es recomendado proporcionarle dos gomitas diarias que las masticarán con mucha alegría y placer en su paladar.

4. Suplementos de probióticos OLLY Kids

Creadas por la marca para niños OLLY, estos suplementos multivitamínicos contienen una gran carga de vitaminas disponibles para que comiences a proporcionarles a tus hijos todos los nutrientes que necesitan. Mantén a tus hijos saludables con las vitaminas A, D, B y el zinc que contienen las gomitas masticables, sumados a los probióticos que ayudan a mantener el equilibrio en la salud de los niños. Estas gominolas aportan la cantidad exacta de vitaminas y minerales que requieren los más pequeños de casa para su sano crecimiento y desarrollo.

Las vitaminas y los suplementos gomosos de OLLY hacen que sea fácil y divertido obtener su dosis diaria, por lo que ingerir sus vitaminas no será difícil y en cambio dará mucha diversión y deleitarán el paladar de los niños ya que son divinas con sus distintos sabores y colores.

5. Gomitas de la película Trolls de One A Day Kids

Tus hijos amarán esta presentación de las gomitas de vitaminas de One a Day Kids, que se han dado a la divertida tarea de crear unas gominolas de la película Trolls, para que el momento de la salud sea más divertido que nunca. Son 180 gomas que vienen en este frasco de plástico diseñado con lindos colores y la imagen de las figuritas de sabores que encontrarán en su interior. Son especiales para esa etapa de crecimiento donde cualquier aporte de vitaminas y minerales son esenciales para la salud de los pequeños. Esta fórmula contiene vitaminas A, B6, B12, C,D y E, así como biotina, ácidos fólico y zinc.

Es ideal para niños con edades entre los 2 y tres años, los cuales deberán masticar en su totalidad una goma al día y los mayores de 4 años en adelante incluyendo adultos, dos gomitas por día. Las gomitas multivitamínicas One A Day Kids Trolls contienen colores y sabores de fuentes naturales, y están libres de jarabe de maíz con alto contenido de fructosa y edulcorantes artificiales

