6 alternativas para disminuir el “burnout” y renovar tus fuerzas

Cuando te cuidas con enfoque desde la raíz, ocurren cosas maravillosas en tu vida

¿Continuamente te sientes sobrecogida y hasta frustrada?¿Te deprimes los domingos en la tarde porque el lunes se acerca?¿Continuamente te sientes desgastada y sin ánimos después de trabajar?¿Tus ciclos de sueño están descontrolados?¿Te duele la cabeza a cada rato o tienes dolores musculares frecuentes?¿Te estás quejando más de lo “normal”? Es posible que estés quemada o como dicen en inglés estés sintiendo “burnout”.

A pesar que nos hayan enseñado lo contrario, – dar y dar y cuidar de otros como mujeres abnegadas – nuestra naturaleza como mujeres es receptiva. Y existe un balance perfecto entre dar y recibir, que cuando se afecta, trastoca todo dentro y fuera de nosotras.

Por eso es que crear una rutina de autocuidado es vital para cualquier mujer. Y vamos, no te estoy diciendo que necesariamente vayas a un spa todas las semanas, si puedes hacerlo, go for it, ya quisiera yo. A lo que me refiero es que comiences a crear espacios para ti. Porque créeme, si tu no estás bien, nada va a estar bien.

¿Qué puedes hacer para bajarle la intensidad al “burnout” y renovar tus fuerzas?

Respira – Date el gusto de tomar respiraciones largas y profundas Medita – La meditación no tiene que ser necesariamente sentada o con los ojos cerrados. Busca alternativas de meditación que mejor te funcionen.

Como aprender Mindfulness:

El maestro, el científico y el clínico que demostró a la medicina occidental los beneficios del mindfulness reúne aquí las actitudes fundamentales y las prácticas esenciales más útiles que ha descubierto con sus alumnos, entre las cuales cabe destacar: la importancia de conectar con nuestro cuerpo y nuestros sentidos; al ser tocados por la conciencia, nuestros pensamientos se «autoliberan»; ir más allá de nuestra «historia» y conectar con la experiencia directa; estabilizar nuestra atención y presencia en medio de las actividades cotidianas; tres factores mentales fundamentales que provocan sufrimiento. Para vivir una vida más atenta basta con prestar atención a lo que está sucediendo. Pero quien ha tratado de llevar a la práctica esta prescripción sabe bien que es precisamente entonces cuando empiezan las dificultades y las preguntas. Este libro proporciona respuestas y enseñanzas para conectar de un modo más claro, fiable y amoroso con nosotros mismos y con el mundo.

De MantraCraft, este libro de colorear para adultos tiene más de 75 diseños para aliviar el estrés que incluyen animales, aves, mandalas, mariposas, flores, diseños de Paisley, diseños de jardines y asombrosos remolinos para brindar horas de diversión, calma, relajación y alivio del estrés a través de la expresión creativa. Los diseños varían en complejidad y detalle, desde principiantes hasta expertos.

Haz yoga –Agarra tu mat y ve a una clase grupal:

Baila Haz una cita con tus amigas Busca espacios de relajación

Por: Mayra Ortiz-Nieves

Coach de Salud de la Mujer

Maestra Certificada de Kundalini Yoga

Terapeuta de Masaje Licenciada

