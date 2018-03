6 artículos de colección para los fanáticos de los New York Yankees

Añade otro fabuloso artículo a tu colección y sé el mejor fanático de los Yankess.

Si eres fanático de los New York Yankees debes saber todo acerca de ellos y, por qué no, tener todos los artículos de colección. Por eso si no los conoces todos, aquí te dejamos las mejores opciones para que puedas llenar tu repisa de los más buscados, únicos y especiales artículos de los New York Yankees.

Casco para lápices con los colores exactos del equipo más el logotipo. Además, tiene una capacidad para sostener lápices, bolígrafos, tijeras y tarjetas de visita. Se ajusta a cualquier escritorio de cualquier persona.

Este casco de los New York Yankees es excelentemente calificado y comentado dentro de los estándares de calidad, realismo y precio. Además, puedes llevarlo por el excelente descuento de 32%.

Vienen en una caja típica de naipes pero con las iniciales de los NY, hecha en un material durable y resistente. Además, las cartas están cubiertas de plástico. También, puedes escoger entre sus otros 19 diseños.

Son un modelo perfecto para los amantes de los juegos de cartas y además de los NY; por eso se ha convertido en uno de los regalos más dados a los esposos, padres e hijos. Además, de tener un excelente y económico precio.

Confeccionado de 83% de acrílico, 14% de poliéster, 2% de caucho, y 1% de elastano. Además, tiene un tamaño se adapta a la mayoría de las tallas, es decir, aproximadamente entre 6 a 11.

Es un articulo de los NY que es calificado por su calidad y buen precio, por el 80% de los usuarios de Amazon. Es ideal para coleccionar o llevar a cada juego como amuleto de la buena suerte.

Producto oficial de MLB con licencia que incluye 5 plumas retráctiles con punta de bolígrafo y tinta negra. Además, incluye el logotipo del equipo a todo color en el cañón del bolígrafo.

Es el artículo favorito de cualquier fan de los Yankees. Puedes llevarlo a donde quieras y siempre recordar a tu equipo favorito. También puedes adquirirlo por menos de $10.

Hecho de 25% de poliéster, 45% de algodón, 55% algodón pesado y 30% de PVC. Es un par de guantes Team Two Tone Utility, con un tamaño estandar. También estos guantes de dos tonos vienen con una palma de caucho que ofrece Sure Grip.

La comodidad y el estilo se unen con los guantes deportivos originales de McArthur. Por otro lado son unos guantes que muchos fanáticos han adorado y utilizado en la época de invierno.

Contiene ingredientes para que perdure el olor como el Alcohol desnaturalizado, Amil Cinnamal, Anís-alcohol, Alcohol Bencílico, etc. Es un perfume para los más fervientes fanáticos que no quieren perderse ningún detalle.

El mercado de las fragancias está lleno de perfumes de celebridades, pero nunca ha habido un producto autorizado por un equipo de Grandes Ligas. Eso ha cambiado con el lanzamiento de una fragancia de los New York Yankees.

