6 carteras MK económicas de estilo crossbody

Si quieres estar cómoda y lucir con estilo todo el día, necesitas usar estas carteras MK.

Los bolsos crossbody están de moda y se usan con las más variadas combinaciones de atuendos, ya que te dan un look bastante chic en todo momento. Si aún no has hecho tuya esta moda, hoy es el día, ya que te presentamos una lista de opciones que puedes usar de manera informal o formal, todo de la mano de la excelente línea MK.

Trae un broche dorado con estilo de cerradura y un bolsillo de espalda exterior. Tiene una correa ajustable con una caída de 22 cm para el hombro. El interior está completamente alineado con bolsillos antideslizantes. Su medida aproximada es de 6.75 ” de largo por 4.75 cm de ancho.

Este bolso se caracteriza por ser súper cómodo, pues deja tus manos libres y el peso que ejerce no es mucho, sólo recae sobre tus hombros. Es ideal para usar con un look casual.

Está elaborado en cuero con el característico logotipo de la marca, un bolsillo de cierre y un cierre magnético. En el interior tiene tres compartimentos para tarjetas. También tiene trae una correa ajustable con un detalle en cadena dorada.

Este bolso de color rosa es ideal para una reunión familiar o para salir con amigos. Puedes elegir el color que quieras, siempre y cuando este le agregue un toque muy chic a tu look informal.

Este bolso está elaborado en cuero de guijarros con herrajes de tono plateado pulido y un tono de rojo profundo. El interior viene forrado con un bolsillo acolchado en la pared posterior y un bolsillo abierto en la pared frontal. Tiene un cierre superior con cremallera con pastilla circular MK en la parte delantera y una correa ajustable.

Ten en cuenta que este tipo de bolsos siempre tiene que llegar a la altura de la cadera, ni más arriba ni más abajo, de lo contrario le quitarás modernidad a tu estilo. Si lo combinas con prendas negras lo puedes llevar en la noche para un estilo más formal.

Elaborado en cuero saffiano en tono marrón. En el interior tiene un bolsillo con cremallera, seis ranuras para tarjetas y un bolsillo con hendidura. En el exterior tiene un bolsillo trasero a presión y correa extraíble.

Este crossbody es ideal para usar en tu trabajo o para una ocasión formal, ya que su tamaño mediano y sus colores neutros harán que luzcas elegante sin perder la comodidad.

Este pequeño bolso MK está fabricado en cuero arrugado. Trae las letras del logo tachonado al frente, y un bolsillo delgado en la parte trasera. La cremallera superior se abre a un interior forrado con un bolsillo con tres ranuras para tarjetas. A un lado le cuelga una borla y tiene una correa ajustable al hombro.

Lo puedes combinar con un vestido de un solo color o shorts para un estilo más casual, lo importantes es que no lo sobrecargues para que puedas lucir chic y cómoda al mismo tiempo.

Este Crossbody está elaborado en cuero venus. El exterior tiene broche dorado, un bolsillo con cremallera y un cierre magnético; el interior está forrado en poliéster y tiene un bolsillo con cremallera, uno deslizante y seis ranuras para tarjetas. Su correa ajustable tiene caída de 21 a 25 cm.

Es perfecto para usar con jeans, faldas o shorts, para lograr un look relajado que puedes utilizar en la semana para ir de compras o al cine. Es un excelente complemento para un estilo casual.

