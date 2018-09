6 herramientas de limpieza para el hogar que toda ama de casa necesita en su vida

Agiliza el trabajo con los mejores productos y electrodomésticos.

Las labores de limpieza del hogar ocupan gran parte de nuestro tiempo cuando somos amas de casa. Siempre queremos brindarle a nuestras familias un ambiente impecable, cómodo y acogedor. Al recibir visitas de familiares y amigos, queremos que nuestros espacios estés relucientes. Para facilitar estas labores te presentamos 6 fabulosas herramientas de limpieza que te facilitarán las tareas de limpieza y harán más agradable tu vida diaria.

1. Mopa Giratoria y Balde O-Cedar

Es un exclusivo diseño de cucharón, con escurridor incorporado que te permite exprimir la mopa sin necesidad de utilizar tus manos. La microfibra de limpieza profunda elimina y absorbe la suciedad, incluso las manchas más difíciles.

Posee un pedal de alta calidad diseñado para activar el retorcimiento de giro, lo que permite controlar el nivel de humedad. Cuenta con Splash Guard para que las salpicaduras o rocío se queden dentro del cubo.

2. Aspiradora con Conectividad WiFi iRobot

Limpia y puedes programarla desde cualquier lugar con la aplicación iRobot Home. Posee un sistema de limpieza de 3 etapas afloja y succiona la suciedad. Navega bajo los muebles y todo el desorden.

Viene con una batería de litio que te ofrece hasta 3 veces más la vida de la batería. Con esta aspiradora puedes limpiar cualquier tipo de superficie y todo tipo de suelos. Tienes la opción de controlar el dispositivo a través de tu voz.

3. Estropajo Scrubber Inalámbrico

Viene con 4 cabezas de cepillo para polvo reemplazables, estropajo de centrifugado y cepillo de cabezal extra plano que puedes utilizar para limpiar en muebles, ideal para la limpieza en zonas pequeñas.

Es inalámbrico, con una potente batería, que puede durar hasta 50 minutos continuos luego de 3,5 horas de carga rápida. Sus 360 grados de rotación de alta velocidad te permiten limpiar la suciedad de fondo sin interrupción.

4. Cepillo Limpiador de Polvo

Es una práctica herramienta para conectar a tu aspiradora. Funciona con la mayoría de las mangueras y las aspiradoras, su conector de fijación es universal y puedes ajustarlo de acuerdo al tamaño.

Posee un innovador diseño con un pequeño cepillo de succión para que puedas barrer todos los rincones. Te ayuda a limpiar el polvo y las partículas de suciedad donde el aspirador normal no puede llegar.

5. Robot de Limpieza Automática de Ventanas

Limpia profundamente tus ventanas, posee un gran cable de altura que te permite alcanzar hasta los 16 ft. Cuenta con 4 etapas de limpieza, una grande de 4 laterales y paño de limpieza de microfibra con envoltorio de espátula para máxima cobertura y eficiencia.

Puedes limpiar ventanas con o sin marco, puertas de vidrio deslizantes e incluso las puertas de la ducha. Viene con un sistema patentado de disco inteligente, que le permite elegir la ruta de limpieza más eficiente.

6. Limpiador de Lujo para Alfombras

Posee una exclusiva tecnología SpinScrub, con rotación de 360 grados de limpieza que rodea todas las fibras de tu alfombra. Tiene además un exclusivo sistema de cepillos único de Hoover.

Viene con una manguera de 8′ lista para usar en tapicerías y como herramienta de limpieza profunda, ofrece además una boquilla de succión para escaleras y zonas de difícil acceso.

