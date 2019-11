6 ideas de regalos por menos de $15 que te sacarán de más de un apuro

Un detalle único y especial a un precio accesible.

Seguro te ha pasado que quieres regalar algo para una persona especial en alguna fecha en particular, pero no cuentas con el presupuesto suficiente o no das con el presente adecuado. Un buen obsequio es el que genera alegría a la otra persona con un simple gesto, y para lograrlo no es necesario gastar mucho. Para ayudarte, a continuación encontrarás 6 ideas sencillas y originales por menos de $15.

1. Set de tres estuches multifuncionales

Es un set de 3 estuches elaborados con material de poliéster suave y resistente que posee unas dimensiones de 9 por 5 pulgadas, ideal para guardar tus pertenencias. Su diseño incluye un asa y un cierre de cremallera.

Son estuches que se pueden utilizar como una bolsa de maquillaje, un organizador o un estuche de viaje. Además, cuentan con suaves y alegres colores que combinan fácilmente y van bien para cualquier temporada del año.

2. Soporte magnético para Smartphone

Es un soporte magnético para smartphone que asegura su estabilidad y previene caídas repentinas. De igual forma, su diseño dispone de una rotación completa que se ajusta a cualquier ángulo de manera cómoda.

Este soporte garantiza que no daña la batería, no interfiere con las señales GPS, ni con los sensores internos. Y lo mejor de todo, es que se puede instalar fácilmente en automóviles, cocinas, escritorios y hasta baños.

3. Guardacable para audífonos

Es un guardacable fabricado con material de plástico duradero y ligero que es cómodo de llevar a donde sea. Está diseñado para mantener los auriculares en orden y sin que se enreden cuando no estén en uso.

Además, proporciona un ajuste adecuado para que los audífonos se mantengan en su lugar durante los entrenamientos de ejercicios, los viajes o trabajo; al tiempo que garantiza protección para evitar que el cable de doble y se quiebre.

4. Máscara de seda para dormir

Es una máscara para dormir elaborada con acolchado de seda y tejido opaco que son suaves al contacto con la piel. Su diseño incluye una correa elástica cómoda que se adapta de manera adecuada a la cabeza y a los ojos sin dejar que se sientan apretados.

Trabaja específicamente como una barrera contra la luz, proporcionando un mayor grado de seguridad para completar el ciclo del sueño sin interrupciones o molestias. También es perfecto para tomar una buena siesta durante un viaje en avión, tren o auto.

5. Llavero de metal con adornos colgantes

Es un llavero elaborado con material de metal y aleación de zinc resistente, ligero, antioxidante y con una superficie anodizada. Todo esto combinado un mosquetón clip y una argolla dorada a juego.

Colgantes de moda y atractivos son el adorno perfecto para el bolso o para las llaves. Resulta un regalo ideal para cualquier ocasión especial o para que forme parte de una colección.

6. Gafas de sol para hombres

Son unas gafas de sol para hombres diseñadas con cristales polarizados, una tecnología con múltiples capas que protege los ojos de los rayos dañinos del sol. Cuentan con un marco delgado que es resistente al impacto y a los arañazos.

Vienen con un diseño clásico y moderno que ofrecen una visión clara sin distorsiones. Igualmente, cuentan con una almohadilla de nariz que no se desliza, no genera presión y es ligera.

