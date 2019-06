6 kits de shampoo y acondicionador para mujeres que tienen el cabello muy fino

Dale a tu cabello el cuidado adecuado con estos productos especiales.

El cabello es el marco de nuestro rostro, y es una de las partes de nuestro cuerpo que debemos prestar atención y cuidar, porque sin duda es el complemento de nuestro look y muestra de nuestra personalidad. Existen distintos peinados y estilos; sin embargo, cuando nuestro cabello es muy fino se torna complicado lograrlos. Pero no te preocupes, que con la ayuda de estos kits de shampoo y acondicionador especialmente formulados, esto ya no será un problema.

1. Pantene: Shampoo y Acondicionador Para aumentar el Volumen

Su fórmula Sheer Volume sin silicona envuelve cada filamento con una rica espuma que se enjuaga para revelar un volumen, elevación y control inmediatamente notorios. Sólo necesitas aplicarlos y masajear tu cabello.

No sólo lavas tu cabello, también lo alimentas con este shampoo de volumen transparente. Su poderosa mezcla de nutrientes Pro-V te ayuda a despedirte del cabello plano y lacio con un volumen liviano y cuerpo duradero.

2. Teadora: Shampoo y Acondicionador Brasileño

Equipado con súper frutas del Amazonas y otros potentes ingredientes botánicos, este tratamiento es perfecto para cuidar de tu cabello. Poseen calidad profesional y no contienen sulfatos.

Es ideal para aportar brillo y suavidad a tu cabello, al tiempo que lo restaura y equilibra. Este juego de shampoo y acondicionador hidrata y fortalece cada fibra de tu cabello para que luzcas una hermosa melena.

3. Shampoo y Acondicionador con Miel y Vitamina B

Puedes usarlos a diario, ya que están formulados con ingredientes 100% botánicos reales, además de miel y vitamina B. Limpia suavemente tu cabello al mismo tiempo que lo protege.

Si tu cabello además de ser muy fino está teñido, este es el tratamiento ideal para ti. Adicionalmente al fortalecer e hidratar tu cabello se encarga también de cuidar de tu color.

4. Luseta: Shampoo y Acondicionador Espesante

Este set está formulado con ingredientes nutritivos como el aceite de argania spinosa, que despierta las hebras cansadas de tu cabello con una explosión de extractos y aceites botánicos.

Nutre y al mismo tiempo proporciona una hidratación intensa. Su uso regular hace que tu cabello se vea saludable, grueso y completo. Su fórmula especial añade volumen al cabello lacio y delgado.

5. Shampoo y Acondicionador para Crecimiento

Especialmente formulado con proteína de trigo para fortalecer tu cabello con cada lavada y mejorar la elasticidad. Le da más potencia al crecimiento y lo nutre para evitar las pérdidas.

No contienen sulfatos ni parabenos, y son perfectamente seguros para el uso diario. La rutina de tu cabello nunca ha sido tan fácil y el delicioso aroma sutil del coco y el aguacate aumentan tu estado de ánimo.

6. Shampoo y Acondicionador para Cabello Más Sano

Este dúo de productos de regeneración capilar es de triple acción, ayuda al cuidado del cabello y a evitar su pérdida. Contiene 3 potentes ingredientes activos naturales que se muestran en diferentes estudios clínicos.

Te ayudan a regenerar y fortalecer cada fibra de tu cabello y también a devolverle la salud a tu cuerdo cabelludo. Es un tratamiento ideal para tu rutina diaria de limpieza y acondicionamiento de tu cabellera.

