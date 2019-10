6 maneras de regalar y retribuir en esta temporada festiva con Amazon

Amazon tiene todo lo que necesitas para que las compras festivas sean fáciles.

Ya está aquí la temporada festiva, y es hora de empezar a decorar, tocar las canciones festivas, y, por supuesto, encontrar el regalo perfecto para todas las personas en tu lista de compras. Pero con tanta agitación, desde la presión para elegir el regalo más especial, al estrés de sobrepasarte de tu presupuesto, es fácil perder el espíritu festivo. De hecho, según un estudio realizado en el 2018 por CompareCards.com, dos tercios de los estadounidenses piensan que ir de compras es la parte más estresante de la temporada festiva. Pero encontrar todos los regalos de tu lista no tiene que convertirse en una inconveniencia. Desde guías de regalos a maneras fáciles de ser generoso, Amazon tiene todo lo que necesitas para que las compras festivas sean fáciles.

Considera los siguientes consejos para ahorrar más tiempo y disminuir preocupaciones durante esta temporada:

1. Crear un plan:

No lo podemos negar, las compras de la temporada festiva son abrumadoras, pero puedes aliviar parte de ese estrés planificando con anticipación. Empieza a planear con Alexa, pidiéndole que incluya artículos a tu lista de compras. No dejes de prestarle atención a grandes oportunidades festivas como el “Viernes Negro” (Black Friday) y el “Lunes Cibernético” (Cyber Monday) para aprovechar de los precios más bajos. No pases por alto la función “Watch a Deal” en la Aplicación Amazon gratis para recibir notificaciones cuando las ofertas se activen, ¡para que no te pierdas ni una! Alexa facilita encontrar cada día las mejores oportunidades. Solo tienes que decirle: “Alexa, ¿cuáles son mis ofertas?”.

Algunos dispositivos que puedes usar con Alexa son:

Echo Dot (3ª generación) – Parlante inteligente con Alexa

Nuevo Echo (3ª generación) – Parlante inteligente con Alexa

2. Empieza con guías de regalos:

Encontrar regalos para todas las personas en tu lista sin gastar demasiado puede ser complicado. Por suerte, las guías de regalos en Amazon, ofrecen algo para todos. Este año, Amazon lanzó guías de regalos en categorías como las de Hogar, Juguetes, Electrónicos, Belleza y más. Cada guía tiene abundancia de los productos más vendidos, así como de las tendencias más recientes. Incluso, puedes “filtrar” por nivel de precio mientras buscas, haciendo más fácil mantenerte dentro del presupuesto. Cuando hayas decidido cuál es el regalo perfecto, pídele a Alexa el producto que necesitas. Ella lo agregará al carrito de compra, y podrás revisar y completar la transacción en tu teléfono móvil cuando esté listo. Puedes hasta pedirle a Alexa que te recuerde para quién es el regalo.

3. Comprar desde cualquier parte:



Haz que la preparación festiva sea más fácil comprando desde tu teléfono móvil. De hecho, cada vez más consumidores están realizando compras por teléfono móvil. Según una encuesta realizada en febrero del 2019 por la firma de mercadotecnia digital AdLucent, el 64% de los compradores participantes aseguraron haber hecho pedidos en línea con un teléfono inteligente durante la temporada festiva pasada. ¡Gasta menos tiempo esperando en filas, y disfruta más la temporada festiva!

4. Comprar con un propósito:

No hay ocasión mejor que la temporada festiva para retribuir a una causa que te apasiona. Amazon está facilitando que los clientes se unan a su compromiso de proporcionar sonrisas todo el año. AmazonSmile es una forma simple de apoyar a tu organización benéfica favorita cada vez que compres, sin que te cueste un centavo. Cuando compres en smile.amazon.com, disfrutaras de la misma y exacta experiencia de Amazon: precios bajos, amplia selección, opciones de entrega rápida y gratis, y más, con el beneficio adicional de que Amazon donará una parte del precio de compras elegibles a la organización benéfica que elijas. AmazonSmile’s Charity Lists ofrece otra manera de recompensar a los demás. Charity Lists les ofrece a las organizaciones de beneficencia una forma fácil de crear listas de productos que necesitan, dándoles al mismo tiempo a los clientes una manera conveniente de donar directamente a esas causas con la garantía de que la lista es administrada directamente por la organización específica. Compra en miles de Charity Lists visitando smile.amazon.com/charitylists, a la que se incorporan todo el tiempo nuevas organizaciones benéficas. Si te interesa hacer una donación monetaria, es tan fácil como decir: “Alexa, quiero hacer una donación”.

5. Garantizar el factor sorpresa:

¿Va a comprarle un regalo a un familiar quien es miembro del hogar y no quiere que se entere de la sorpresa? Prueba con el Amazon Day para hacer tus compras festivas. En vez de recibir cada pedido individualmente, puedes pedir que te envíen todos los pedidos juntos el día preferido, lo cual facilita mantener como sorpresa regalos para amistades y familiares. Amazon Day no solo hace más predecible el recibo de los pedidos. También agrupa múltiples compras en menos cajas siempre que sea posible. Amazon Day es una opción gratis para los miembros de Prime y está disponible en la mayoría de los productos elegibles para entrega Prime y enviados por Amazon. Para más detalles, visita amazon.com/amazonday donde podrás seleccionar tu día de entrega personalizada a la hora de completar la compra.

6. En caso de dudas, compra una tarjeta de regalo:

¿No has podido encontrar aún el regalo perfecto para un ser querido? No te preocupes: con una tarjeta de regalo, tus amigos o familiares pueden seleccionar exactamente lo que desean. Visita amazon.com/giftcards y audible.com/giftcenter para una amplia selección de diseños encantadores, incluyendo cajas y tarjetas de regalos con envió gratis de un día (donde sea disponible). ¿Lo necesitas ahora? Elige entre opciones que puedes imprimir en casa, enviar por correo electrónico, o incluso por mensaje de texto.