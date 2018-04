6 mochilas de estampado floral para usar esta Primavera

Luce chic cada día de primavera y también cómoda con estas mochilas.

No hay nada mejor para la época de primavera que un estampado floral. Por eso, las mochilas también se tiñen de colores vivos y llamativos, ya que es una apuesta segura para la temporada soleada. A continuación, te traemos una lista de opciones con los diseños más frescos para que uses como complemento de tu look.

La mochila de Vera Bradley está elaborada en material resistente para que puedas lavarla con facilidad. Su diseño cuenta con dos bolsillos abiertos en los laterales y un bolsillo principal con cremallera. Tiene un tamaño aproximado de 12 por 16 pulgadas.

Sus medidas y un compartimento acolchado son ideales para que puedas guardar tu portátil o tableta de forma segura. Además viene con una abertura para audífonos para que escuches tu música preferida en cualquier momento.

Mochila de viaje fabricada en material de lona con una capa PVC, y cremalleras de cobre. Cuenta con un compartimento principal y dos bolsillos pequeños. El interior está forrado en tela resistente al peso. Y tiene unas medidas de 11 por 15.6 pulgadas.

Su estampado floral brinda un aire campestre y clásico, que puedes usar en los días soleados para que guardes tus libros y portátil, al tiempo que vayas cómoda y elegante en todo momento.

Mochila escolar de Hikker-Link, elaborada en forro de poliéster y lona liviana. Tiene unas medidas aproximadas de 11 por 15.9 pulgadas, y un diseño de ocho bolsillos con cremallera lisa.

Su estampado floral brinda un aire fresco y moderno para que lleves a clases. Cuenta con correas acolchadas que resisten el peso de tus libros y portátil, sin generar incomodidad en los hombros.

Dougutan trae una mochila ligera con un estampado floral y diseño moderno. Cuenta con un compartimento principal y dos bolsillos antideslizantes. Tiene una longitud de 11.4 pulgadas.

Puedes usar los compartimentos pequeños para guardar los artículos de uso frecuente como teléfono, monedero y llaves, mientras que el bolsillo principal es perfecto para carpetas y libros.

La mochila de JFT tiene un diseño mediano, pero cuenta con múltiples compartimentos internos y bolsillos laterales. Está elaborada en material resistente al peso y al desgaste, con una costura acabada.

Tiene la ventaja de que se adapta fácilmente a tus cuadernos, carpetas y libros. Y su diseño te garantiza que el peso se distribuya de manera uniforme en los hombres para que la cargues con comodidad.

La mochila Black Butterfly está elaborada con material de lona y cierre de cremallera. Su diseño trae un bolsillo principal y tres bolsillos frontales. Sus longitudes son de 330 por 400 milímetros.

Tiene una técnica de procesamiento con estampado floral en los bolsillos que le da un estilo delicado y moderno. Además, cuenta con un tejido suave y transpirable perfecto para los días soleados.

