6 pantalones de yoga holgados plus size para que logres tus posiciones cómodamente

Una prenda cómoda y práctica para tus clases de yoga y tu día a día.

La práctica de cualquier deporte o actividad física requiere de una correcta vestimenta que te permita sentirte cómoda y no te cause molestias. En el caso del yoga, lo más recomedable es utilizar ropa holgada y ligera para que tu mente y cuerpo solo deban concentrarse en la meditación y en las correctas posiciones. Es por eso que aquí te mostramos los mejores pantalones de yoga para chicas plus size, para que puedas usarlos en todo momento:

1. Pantalón holgado con bolsillos

Pantalón de corte alto fabricado en tejido de microfibra con cintura elástica y puño elástico en el tobillo. Posee bolsillos laterales y está disponible solo en negro.

Una prenda suave y transpirable para que puedas realizar todas las posiciones con total comodidad. Este pantalón es apto para lavar a máquina con agua fría.

2. Pantalones de yoga con ajuste de cordón

Pantalón de mujer de corte recto fabricado en algodón, posee cintura elástica con cordón ajustable. Están disponibles en negro y morado.

Un modelo cómodo y básico que combina con todo. Lo podrás usar no solo para hacer yoga, sino también para dormir o andar en la casa.

3. Pantalones holgados Fruit of the Loom

Pantalón fabricado en poliéster y algodón, posee cintura elástica con cordón ajustable y puños en los tobillos. Disponibles en morado, negro y azul.

Estos pantalones de estilo urbano tienen una apariencia prelavada y vienen con 2 franjas unicolor en la parte exterior de los costados. Los consigues por menos de $30.

4. Pantalones tipo pijama Beverly Rock

Pantalones de poliéster, licra y algodón. Poseen cintura elástica, cordón ajustable y bolsillos laterales. Disponibles en tela de rayas, bicolor y unicolor.

Estos pantalones completamente sueltos son suaves y cálidos, aptos para hacer yoga o dormir en cualquier época del año.

5. Pantalones de yoga tipo capri

Pantalones de corte capri fabricados en algodón y poliéster. Poseen grandes bolsillos laterales y cintura con cordón ajustable. Disponibles en tres tonalidades de gris y verde.

Estos pantalones son frescos y transpirables, ideales para usar durante los meses de verano mientras meditas o practicas yoga al aire libre.

6. Pantalones de corte alto

Pantalones de corte alto con forro polar, poseen puños en los tobillos y cintura elástica ajustable. Disponibles en negro, gris, rojo, azul y verde.

Unos pantalones cómodos y casuales que te permitirán realizar yoga y cualquier otro tipo de actividad física. Si los combinas con unos tenis y franela casual también los podrás llevar para salir a pasear.

