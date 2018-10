6 herramientas que harán de la limpieza de tu hogar un autentico paseo por el parque.

Siempre hemos visto comerciales en la televisión que promocionan e intentan vender ciertos artículos. En el caso de los amantes de la limpieza del hogar, estos comerciales son muy útiles ya que por medio de ellos se muestran excelentes herramientas que ayudan a hacer las tareas del hogar de forma más eficientemente. Hecha un vistazo a estos 6 productos As Seen on TV para limpiar tu casa fácil y rápido.

1. Sistema de limpieza para el hogar Hurricane

El kit de limpieza Spin Hurricane incluye una cubeta no rodante con exprimidor integrado, más un trapeador con cabezal de microfibra que tiene la capacidad de rotar de 360°. La cubeta cuanta con un pedal el cual activa la función de secado rápido, para eliminar el exceso de agua del trapeador.

Un excelente sistema de limpieza que cumple con todas las funciones que se muestra en la televisión. Este artículo de limpieza es completamente liviano y fácil de manipular. Puede limpiar todos los rincones de tu hogar, desde superficies suaves hasta rusticas.

2. Pañuelos de micro fibra StreakFreeFactory

Un paquete de tres pañuelos, elaborados 100% con micro fibras. Se trata un producto especialmente diseñados para limpiar múltiples artículos y superficies. Un artículo lavable a máquina, que no requiere del uso de suavizantes y secar al aire libre.

Vas a encontrar un excelente compañero de limpieza con estos pañuelos. Las tres piezas son perfectas para pulir o limpiar cualquier superficie; dejándolas tan brillantes y suaves igual que en los comerciales de TV.

Es un cepillo giratorio eléctrico recargable fabricado con lo último en tecnología inalámbrica, que le permite sacar el máximo provecho de la carga. Este accesorio de última generación incluye 3 cabezales intercambiables y un cargador. Su motor interno hace que pueda girar hasta 300 veces por minuto.

Podrás eliminar hasta las manchas más difíciles con la ayuda de este cepillo. Un artículo resistente, que puede soportar los tratos más extremos. Este cepillo facilita mucho la limpieza de tu bañeras, duchas y cerámicas.

Un dispositivo atractivo y versátil. Se trata de un limpiador que cuenta con un cepillo compuesto de tubos de alta succión, los cuales te ayudan a realizar una limpieza más profunda. Su diseño compacto, hace que sea la herramienta indicada para lugares de difícil como cajones, teclados, caja de herramientas e incluso es efectivo para limpiar a tu mascotas.

Tiene un excelente mango ergonómico que le confiere comodidad y control. Este artículo elimina la necesidad de mover tus objetos antes de limpiar, ya que su poder de succión es tal que puede alcanzar el polvo que se acumula en las esquinas.

Unos guantes con un diseño patentado que hace más fácil el trabajo de jardinería. Este artículo cuenta con 4 garras hechas ABS en la mano derecha que hace mucho más fácil el trabajar con tierra y plantas. Se adaptan a la forma de tus manos y tiene cualidades impermeables y son resistentes a pinchazos.

Ahora podrás cavar, plantar y rastrillar de una forma más rápida y fácil, gracias a esta herramienta. Una pieza que le brinda una protección adicional a tus manos.

6. Limpiador Baseboard Buddy

Un producto para la limpieza del hogar que te permite limpiar con rapidez la parte baja de los muros de tu casa, sin que tengas que agacharte. Está hecho de plástico resistente y posee un mango ajustable que se adapta a tu altura. Este artículo incluye accesorios intercambiables.

Ésta herramienta de limpieza te presenta una forma rápida y fácil de eliminar la mugre de tu hogar. Puedes alcanzar lugares muy altos o muy bajos, y también te permite limpiar los ángulo difíciles.

