6 sencillas recetas de cocteles para celebrar Memorial Day

Para que te refresques durante el fin de semana largo...

El fin de semana largo por Memorial Day está a la vuelta de la esquina, lo que significa que oficialmente comenzamos a disfrutar de las ricas temperaturas para estar al aire libre y pasarla sabroso con la familia y amigos.

Y como en toda buena celebración, no puede faltar la comida y la bebida. Es por ello que a continuación te queremos compartir 6 diferentes recetas de cocteles que puedes preparar por ti mismo y disfrutar junto a los tuyos. ¡¿Cuál es tu favorita?!

1. Scottish Cooler

Foto por Shannon Sturgis

Sirve hasta 10 personas

Ingredientes:

15 oz de The Singleton of Glendullan 12 Year Old

20 oz de jugo de sandia

5 oz de jugo de limon

2 1/2 oz de Agave syrup o Simple syrup

Preparación: Agrega todos los ingredientes en una ponchera. Agrega hielo, agita bien y adornalo. Para mezclar, puedes utilizar un mixer o coctelera como esta:

Adorna: pedazos de pepino, triangulos de sangria, albahaca fresca

2. Baileys Almande Peach Smoothie

Para 4 personas

Ingredientes:

8 oz de Baileys Almande Almond milk Liqueur

2 vazos de hielo

2 vazos de duraznos

2 cucharadas de vainilla

Almendras para adornar (opcional)

Preparacion:

Combina Baileys Almande, hielo, duraznos, y vainilla en una licuadora. Mezcla hasta que este suave. Puedes usar la licuadora Hamilton Beach:

2. Combina en un vaso highball

3. Adorna con pedazos de duraznos y almendras

Adorna: Duraznos y almendras

Vaso: Vaso Highball

3. Rosita

Foto por Jose Silva

Creado por Mica Rousseau de Mexico City

Ingredientes:

1 1/2 oz de Tequila Don Julio Reposado

2/3 oz de Vermouth rojo

1 1/2 oz de jugo de grapefruit

1 1/2 oz de jugo de guayaba

Pequeña cantidad de arándano amargo

Club Soda

1 porción de grapefruit

Preparación:

Combina Tequila Don Julio Reposado, vermouth rojo, jugo de grapefruit, jugo de guayaba, y arándanos amargos en un batidor de cócteles. Batelo bien. Filtra el contenido en un vaso alto sobre hielo y club soda Adorna con grapefruit

Vaso: Vaso highball

4. Waiting for The Sun

Creado por mixologo Phil Wils

Ingredientes:

1 1/2 oz. de Johnnie Walker Red Label

3/4 de jarabe de apio

3/4 de Apple Cider

1/2 o.z jugo de limón fresco

1/2 oz. cerveza de jengibre

6 amargos de Angostura

Preparación: Combina los ingredientes en un vaso. Agrega hielo y muévelo. Agrega hielo, cerveza de jengibre y agrega amargos de Angostura

Vaso: Collins

Adorna: Pedazos de manzana, tallo de apio

Jarabe de apio*

1 taza de jugo de apio

1 taza de azúcar granulada

Combina el jugo de apio con la azúcar. Agita bien hasta que la azúcar se disuelva. ¡Disfruta!

5. Grapefruit T&T

Ingredientes:

1 1/4 oz de Tanqueray No. TEN

Fever-Tree Mediterranean Tonic

Grapefruit

Tomillo

Preparación:

Agrega 1 1/4 oz Tanqueray No. TEN y Fever-Tree Mediterranean Tonic (para llenar) sobre hielo en una copa. Agrega grapefruit. Agita y adorna con mitad de un pedazo de grapefruit y puntilla de tomillo.

Vaso: Copa Glass

Adorna:

Grapefruit

Tomillo

6. Buchanita

Foto por Eric Medsker

Ingredientes:

1 1/2 oz. de Buchanan’s DeLuxe Blended Scotch Whisky

5 oz. de jugo de piña

Adorna:

Pedazo de naranja y/o pedazo de piña

Vaso: Highball o Piña

Preparación: