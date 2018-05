6 trajes de baños plus size de estilos modernos para mujeres coquetas

Para las chicas plus coquetas y atrevidas, estos son los trajes de baño perfectos.

Salir a comprar un traje de baño en ocasiones resulta frustrante para algunas mujeres. Conseguir la talla ideal y un modelo que favorezca la figura no siempre es tarea fácil, en especial para las mujeres plus size. No importa si te gustan bikinis o enterizos, aquí te presentamos 6 opciones para que puedas sentirte sexy y segura durante los días de verano en la playa o la piscina.

1. Bikini alto Lalagend

Bikini de corte alto con estampado floral en ambas piezas combinado con tela unicolor negra. La parte superior posee copas con aros para mayor soporte y una espalda de tiras cruzadas ajustable.

Luce tus curvas en este modelo de dos piezas y olvídate de los prejuicios. Quienes lo han probado, destacan la calidad de sus materiales y la comodidad al llevarlo puesto.

2. Bikini unicolor Kisscy

Traje de baño de dos piezas elaborado en spandex, posee sujetador off shoulder con copa acolchada y la panty tiene detalles de tiras entrelazadas a los lados.

Luce sensual durante una fiesta en la playa o un día de piscina con este modelo. Se encuentra disponible en 4 tallas grandes y 8 colores.

3. Enterizo Linda Per

Traje de baño enterizo color negro elaborado en nylon y poliéster, con relleno en las copas y parte posterior de espalda libre y tiras ajustables similar a un bikini.

Este modelo resaltará las curvas del torso, gracias a las bandas que se ajustan en los costados y muestran un poco de piel. Está disponible en diversas tallas.

4. Enterizo estampado Wavely

Traje de baño enterizo en blanco con flores tropicales elaborado en nylon y spandex. Posee una capa de volantes en la parte superior y tiras finas para mayor soporte.

¿Quién dijo que las mujeres plus size no pueden usar estampados? Este modelo moldea la figura de la mujer y destaca el área del busto para disimular el abdomen. Lo consigues por menos de $30.

5. Enterizo floreado Tutorutor

Traje de baño enterizo modelo vintage con estampado floral y volantes en el área superior del busto y en la cintura. Disponible en tela amarilla y negra.

Deja que tu cuerpo se broncee bajo el sol con este excéntrico enterizo. Posee push up en la parte superior y hermoso detalle de tiras cruzadas entre los senos. Lo consigues a partir de $20.

6. Bikini Colorido DearLove

Bikini unicolor elaborado en nylon y spandex con panty drapeada, y parte superior con detalles de tiras cruzadas y sostenedor ajustable.

Disponible en verde, rosado y rojo, y a pesar de ser bikini deja muy poca piel que mostrar en el abdomen. Lo encuentras en tallas que van desde la M hasta la XXXL. menos de $25.

También te puede interesar: Los mejores 5 “cover up” de trajes de baño para mujeres plus size.