7 estilos de blusas elegantes para mujeres plus size que disimulan la barriga

Una prenda sencilla con mucho estilo que te hará lucir más delgada.

Si buscas disimular la barriga, lo mejor es optar por una blusa plus size que posea un diseño exclusivo que no se ajuste tanto al abdomen. No hay duda de que la ropa puede ser tu mejor aliado para ocultar esos kilitos que te sobran, es por eso que en la siguiente lista encontrarás siete diseños de blusas elegantes que si las sabes combinar, pueden hacerte lucir más esbelta.

1. Blusa con mangas acampanadas

Es una blusa confeccionada con poliéster y con elastano, dos tejidos que se adaptan a la figura y son transpirables. Su diseño incluye unas mangas largas acampanadas, dobladillo curvado y cuentas de perlas en la parte superior.

Un diseño casual y elegante que puedes llevar todos los días con cualquier otro outfit que tengas en tu closet. Esta prenda se adapta bien a estaciones como el otoño y primavera.

2. Pieza de gasa con mangas 3/4

Es una blusa de gasa de corte suelto con dos capas que se adapta suave y cómodamente al cuerpo. Cuenta con un diseño de mangas 3/4 abiertas que combinan con un cuello redondo.

Es una prenda informal que es ideal para que lleves durante la primavera, el verano o el otoño. Incorpórala a tu ropa para ir a trabajar, salir de compras o de vacaciones.

3. Diseño con encaje floral

Es una blusa estilo túnica hecha con forro suave de poliéster y una capa de encaje floral que cubre por completo toda la pieza. Estas características hacen juego con un patrón holgado, mangas acampanadas y escote en V.

Es una prenda talla plus size que logra ocultar la barriga y enfatizar tus curvas de manera elegante. Además, si combinas la parte inferior con tonos más claros, lograrás un contraste gradual que te ayudará a disimular aún más la barriga.

4. Prenda moderna con cuello redondo

Esta blusa de talla plus size está confeccionada con un diseño simple que combina unas mangas acampanadas con flecos y cuello redondo con corte holgado a través del torso.

Este diseño de corte suelto está fabricado con tejidos que no se pegan a la piel ni marcan las zonas problemáticas. La blusa ayuda a enfatiza tus curvas y transmite un aire de elegancia absoluta.

5. Blusa talla grande con lentejuelas

Es una blusa confeccionada con una tela ligera adornada con lentejuelas sobre un forro de poliéster y elastano. Su corte es holgado, sin mangas, con aberturas laterales y de cuello redondo.

Es un diseño moderno que brinda equilibrio durante salidas nocturnas de verano o primavera si la combinas con unos shorts, pantalones ajustados o leggings.

6. Prenda con dobladillo festoneado

Esta blusa de talla plus size posee un diseño de ajuste suelto y un cuello redondo que hace juego con unas mangas 3/4 y con un dobladillo festoneado que crea una impresión floral en los extremos inferiores.

Es una prenda que puedes usar para salidas informales con unos jeans ajustados o en algún evento formal si la combinas con una falda, medias oscuras y unos tacones.

7. Top con volantes asimétricos

Es una blusa de manga larga confeccionada con tela cómoda de poliéster que se ajusta a la figura sin marcarla. Cuenta con un corte de volantes asimétricos con dobladillo plisado que le aportan un estilo más moderno.

Es una prenda con corte holgado que se ajusta a tu cuerpo, esto la hace una opción perfecta si estás buscando ocultar tu barriga. Para combinarla, lo mejor es que la uses con unos pantalones ajustados y unos tacones que te hagan ver más alta.

