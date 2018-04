7 estilos de botas para usar en primavera

Luce a la moda y cómoda esta primavera con estas hermosas botas.

La botas siempre serán un artículo indispensable en la vestimenta femenina. Tener un armario y no contar con unas botas es como si no lo tuviéramos, así que no te olvides de buscar unas botas para la primavera. Existe una gran variedad de botas, pero seguro que en esta lista encontrarás las que mejor se ajustarán a tu estilo para esta temporada.

Esta bota está diseñada con material de cuero sintético, y tiene un pequeño tacón que mide aproximadamente 2,16 pulgadas, y una suela de goma antideslizante para mayor protección en superficies mojadas.

El apilado talón de madera, le otorga a esta bota un diseño más elegante y casual, ideal para combinar con unos jeans o un pantalón casual, que podrás usar en la temporada de primavera, otoño o invierno.

Estas botas están diseñadas con materiales de cuero sintético, el talón de esta bota mide 1,5 pulgadas y su plataforma mide 0,25 pulgadas Además, cuenta con diseño novedoso de perforaciones con cremallera doble.

La inspiración para la creación de esta bota, proviene del espíritu libre y el estilo de vida relajado, la bota es ideal para el uso casual, para un paseo de campo o para los días soleados de verano.

Esta bota está fabricada con materiales sintéticos y suela de goma. Es un zapato que cuenta con un diseño único floral y también mantendrá los pies sumamente cómodos debido a que cuenta con plantilla acolchada.

Este zapato es ideal para el uso casual e informal, es una buena opción para combinar con pantalones o faldas cortas y además su diseño atemporal es ideal para ser usados en cualquier época del año.

Esta bota cuenta con un diseño floral en la superficie superior, está construida con un material textil de gamuza y suela sintética. Además, cuenta con un cómodo cierre de cremallera en el lateral que facilita su vestimenta.

Este botín cuenta con diseño novedoso y moderno, que seguro logrará llamar la atención de cualquiera que los vea, debido a su diseño de bota alta con tacón ovalado, son perfectas para combinar con sus mejores jeans.

Este botín está diseñado con suela de goma y forro de terciopelo. Cuenta con un talón que le proporcionará 2,4 pulgadas extra de altura y su plataforma mide 0,75 pulgadas. Tiene un amarre de cordones blancos.

Este producto ofrece la mejor calidad y con el beneficio de un bajo precio, lo que lo hace un poco más accesible. Viene en diferentes tonos de color para que puedas elegir tu favorito.

Estas botas femeninas, están construidas con una suela de hule y material de PU que lo hace transpirable y suave. Además, cuentan con un diseño floral sobre toda la bota, punta redonda y amarre de cordones.

Las botas están diseñadas con materiales sumamente cómodos y suaves, los cuales reducen la tensión en las articulaciones y ayudan a mejorar la postura. Estas botas son adecuadas para caminar al aire libre, ocio, fiesta o trabajo.

Esta bota está construida con material textil y forro de tela floral. La bota llega hasta la mitad de la pantorrilla, y cuenta con un tacón en forma de punta alto y termina en punta afilada.

Esta bota a la altura del tobillo es sumamente moderna y logra llamar la atención por su estilo de calcetín. Este modelo de bota tiene varias opciones en diferentes tonos y materiales, cómo el terciopelo verde y en satén negro.

También te puede interesar: Las 5 botas casuales de mujer más vendidas en Amazon.