7 estilos de sandalias para usar a diario durante la primavera

Muestra tus lindos pies con estas sandalias que serán perfectas para la próxima primavera.

La elección de los accesorios es tan importante como el propio look, y en cuestión de sandalias para las mujeres, la lista es extremadamente extensa, ya que hay variedad de estilos y formas. Por eso te ofrecemos una lista de sandalias que pueden resolver todos tus looks de la temporada, lo cual te proporcionará un look exclusivo ideal para combinar con tus conjuntos de ropa para esta primavera.

Las sandalias planas para mujer, están fabricadas con un material de cuero y suela sintética. Cuenta con un cómodo cierre pull-on, lo que las hace fáciles de usar. En la parte superior tienen soporte para caminar de forma más cómoda, y también son suaves y livianas.

Estas sandalias de aspecto griego antiguas de color marrón, se pueden combinar fácilmente con un vestido, faldas, pantalones cortos o jeans. Te ayudan a terminar con un look retro casual y estar en tendencia durante toda la temporada.

Estas sandalias planas gruesas para las mujeres, cuentan con correa del tobillo de Flatform ajustable a la medida. Además, están diseñadas de materiales 100% sintéticos y con tonos metálicos muy a la moda.

Estas sandalias son esenciales para esta primavera, se pueden usar tanto en el día como en la noche y te proporcionan siempre ese look casual. La plataforma es muy cómoda y te agrega unos centímetros más de altura.

Estas sandalias están diseñadas con materiales sintéticos y tejidos 100% veganos, lo que las hace ecológicas y que no dañan el medio ambiente, cuentan con una banda a la altura del tobillo, que le proporciona un ajuste seguro. Además, tiene suela antideslizante.

Estas hermosas sandalias con tiras anchas son los zapatos perfectos para todos los días. Ideal para casi cualquier evento, ya sea elegante o informal, y además puedes obtener un poco más de altura por su plataforma de 2,5″.

Este zapato está diseñado con materiales de cuero, su forro externo es de material de napa de oveja, el cual fue añadido para la transpirabilidad y la comodidad de sus pies. Además, la suela es de materiales sintéticos muy sólidos lo que le da mayor estabilidad.

Este modelo proporciona comodidad durante todo el día, con el soporte de arco de espuma de memoria adaptable y pendiente de patente, diseñado para expandirse y contraerse con los contornos de tus pies.

La sandalia presenta una silueta con punta abierta, correa trasera elástica y diseño antideslizante. Terminado con una plantilla ligeramente acolchada para la comodidad durante todo el día.

Esta cómoda sandalia con un elegante diseño de tirantes es perfecta para un ocasional evento de primavera o verano. Este producto tiene una buena relación con su precio, debido a que es una sandalia de buena calidad por un valor que no supera los 12$.

Estas sandalias vienen en color marrón y negro. Es una sandalia textil con materiales sintéticos, su plantilla es acolchada y la plataforma mide aproximadamente 0.25 pulgadas.

Estas sandalias de estilo gladiador son ideales para la temporada de calor del verano, dándole un look inigualable. Cuenta con muy buena crítica por parte de los usuarios, donde uno dijo: ”Me encantan estos zapatos que se ajustan a la medida y son muy cómodos!’‘.

Esta sandalias sencillas están hechas con materiales sintéticos, cuentan con una correa lateral ajustable a la altura del tobillo. Además, su plataforma no es muy alta pero sí cómoda y ligera.

OLLIO es una marca de calzado de moda bien establecida, que desde hace más de 10 años ofrece calzado de muy buena calidad a un asequible precio. Cabe resaltar que es un calzado de origen chino.

