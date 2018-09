Ahorra espacio y ve tus series y programas favoritos en familia instalando uno de estos en un hogar.

A todos nos gusta ver la televisión desde la comodidad del sofá o de la cama. No hay nada mejor que compartir una serie con tu persona favorita o mirar una película en familia. En ocasiones no tenemos suficiente espacio para colocar un televisor de gran tamaño o no encontramos el sitio adecuado para que pueda visualizarse desde cualquier punto de la habitación, es por ello que hoy te traemos 7 estilos de soportes de montaje en pared para televisores plasma.

Un soporte de montaje en pared ajustable a la mayoría de dispositivos LED, LCD, OLED y TV desde las 32″ a 65″. Construido en acero, admite televisores de hasta 100 lbs. Incluye bonificación de 6 pies de cable HDMI y paquete de hardware común.

Un diseño de bajo perfil con una profundidad plana de solo 2.3″, extracción máxima de 14″, inclinación ajustable a 12 grados hacia adelante o 5 grados hacia atrás, gira hasta 130 grados.

Compatible para TV de 23″ a 75″ con VESA de 200x100mm a 684x400mm, posee marcos de acero fuertes y duraderos. Incluye nivel de burbuja magnética de 3 ejes, cable HDMI de 10 pies y hardware estándar incluido.

Es de bajo perfil, éste soporte muestra su televisor con una apariencia elegante. Su construcción admite hasta 132 lbs, se adapta a hasta 24″ pernos y tiene inclinación fácil de un solo toque de 10 grados hacia adelante para reducir el resplandor.

3. Mounting Dream: Soporte de Televisor

Se adapta a la mayoría de los televisores de 26-55″ de hasta 99 Lbs, con una separación VESA máxima de 400×400 mm. Unidad sólida y segura gracias a la tecnología de soldadura de robots. Es de fácil instalación, incluye hardware clable HDMI de 6″, plantilla de montaje y nivel de torpedo.

La visualización se vuelve más cómoda; inclina la TV 5 ° hacia arriba y 15 ° hacia abajo para reducir el deslumbramiento, gira la TV hacia la izquierda o hacia la derecha según la posición de sus asientos. Tire hacia afuera a 15.2 “y retraiga hacia atrás a 3”. Hace que tu televisor esté vivo moviéndose a donde sea.

Soporte de pared para TV, compatible con VESA (3″x3″) o (4″x4″). Sirve para la mayoría de los televisores de 19″-32″, tiene una capacidad de carga de hasta 33 libras, puedes inclinar, girar y extender para una máxima flexibilidad de visualización.

Un soporte sencillo y compacto que se retrae a 1.6″ para ahorrar espacio y se extiende hasta 14″ desde la pared. Dependerá de tus gustos y necesidades; además posee un hardware común y manual de usuario incluido en el paquete.

Soporte es multi VESA compatible con medidas de 50×50, 75×75, 100×100, 200×200, 300×200. Es indicado para pantallas de (15-42)” y tiene una capacidad de 88 libras de peso bajo perfil de 27 mm.

Un soporte de TV rápido y fácil de instalar, incluye instrucciones completas y hardware de montaje, el soporte tiene un nivelador incluido en su estructura para correcta posición.

Un soporte articulado construido con acero de alta resistencia que puede extenderse en movimiento completo de 2″-24″. Se adapta con facilidad a pantallas de 32″-70″ incluso de 75″ y 80″ si cumple con el límite de peso que es de 100lbs y requisitos de VESA 600×400, 400×400, 400×200, 300×300, 200×200, 200×100 y 100×100.

Mira tu película o programa favorito desde todos los ángulos con este soporte de TV articulado para la pared. El brazo extensible es ideal para instalaciones de montaje en pared de TV de esquina. Instale su preciosa TV con confianza. Incluye instrucciones completas, un nivelador y un paquete de hardware.

Es ideal para la mayoría de los televisores LED, LCD y Plasma de panel plano y curvo de 23 “a 50” que pesan hasta 100 lb. Patrones compatibles con VESA 75x75mm – 400x400mm. Perfil 9 cm – 50 cm, con un rango de inclinación 15° arriba / abajo y un rango de giro hasta 180°.

El soporte tiene un sistema integrado de gestión de cable que proporciona una organización interna limpia. Es completamente ajustable con inclinación de la pantalla para una mejor visión.

