7 libros para mantenerte motivado y en paz mientras estás en cuarentena en la casa

En la actualidad, más que nunca en nuestro tiempo de vida, la vida nos presenta pruebas y situaciones que nos marcan; y es nuestra responsabilidad hacer todo lo necesario para sobrepasar cualquier obstáculo.

Tanto en el presente con la situación en el mundo sobre COVID-19, en cosas personales, como del trabajo y con la familia, día a día vivimos experiencias que nos ayudan a crecer, a madurar, y a ser mejores personas. Es por ello que debemos complementar nuestro diario vivir con cosas que nos mantengan con la mejor actitud ante la vida, para vivir al máximo siempre. Uno de esos complementos lo es la lectura. Mira a continuación algunos libros motivacionales favoritos de los Hispanos en español que te cambiarán la vida y puedes conseguir en Amazon. También algunos de ellos vienen en versión digital para que los leas en tu tablet, computadora o celular.

1. Actitud positiva y a las pruebas me remito: El doctor César Lozano nos presenta un libro invaluable para mantener una actitud positiva ante la vida. Consciente de la importancia que tiene el bienestar en las personas en un mundo marcado por el estrés y la violencia, el doctor César Lozano acude a la Ciencia de la felicidad, a las lecciones de vida orientadas a valorar la amistad, el amor y la convivencia, y a las investigaciones científicas más recientes sobre el bienestar y la salud, para entregarnos un libro divertido y muy útil con los mejores tips para vivir en armonía, combatir el envejecimiento y no temerle a las enfermedades.

2. La mujer de mis sueños – Secretos de famosos y triunfadores para lograr tu éxito:

La productora de Despierta América en Univision, Luz María Doria, narra su historia y experiencias a lo largo de su carrera. Todos soñamos con triunfar, con lograr lo que nos proponemos. No importa la edad, siempre pensamos en esas versión mejorada de nosotros mismos que queremos ser. En La mujer de mis sueños, verás que sí es posible lograrlo: con fe, sin miedo y con muchos consejos.

En estas páginas descubrirás los secretos que Luz María ha recogido durante más de 30 años de carrera para que tú también puedas convertirte en la mujer —o el hombre— de tus sueños.

También…

Puedes ordenar su libro: Tu momento estelar

En Tu momento estelar, Luz María investiga historias de éxito y analiza el proceso detrás de los mismos. Narradas en un lenguaje coloquial, haciendo gala de su inteligencia y sentido del humor, se vale no solo de sus propias vivencias, sino también de inspiradores testimonios de triunfadores —algunos famosos y otros no tanto— para descifrar el camino que lleva al éxito.

¿Es el éxito la consecuencia del esfuerzo y la estrategia? ¿Se puede manipular el destino? ¿Cómo se desarrolla el arte de hacer de tripas corazón y triunfar en la vida? De la mano de Luz María Doria, en Tu momento estelar, encontrarás estas y otras respuestas que cambiarán la manera en que percibes hoy tu futuro.

Este libro te motivará a poner todos los aspectos de tu vida en armonía: tu mente, tu cuerpo, el amor, la familia, los amigos, las finanzas… ¡tú!

Ismael Cala te invita a que visualices tu vida como una cuerda floja en la que avanzas con los brazos abiertos, intentado hacer malabares con siete pelotas —siete aspectos de la vida, algunos más delicados que otros—, que no puedes dejar caer… Y mucho menos puedes caer tú mismo al vacío.

Despierta con Cala contiene sabias reflexiones para caminar recto y seguro hacia adelante, mientras equilibras estos aspectos de tu vida:

• Mente y espíritu

• Salud y cuerpo

• Amor y relaciones de pareja

• Familia y hogar

• Amigos y vida social

• Finanzas

• Tiempo para ti

En Despierta con Cala encontrarás emotivas reflexiones que te inspirarán a mejorar varios aspectos de tu vida, acompañadas de ilustraciones y ejercicios para poner en práctica los consejos que te brinda Ismael Cala.

En Una reina como tú, su primera autobiografía, Francisca relata su intensa e inspiradora historia de adversidades, alegrías, dudas y esperanzas, con una honestidad conmovedora. Desde sus primeros años en el pequeño pueblo de Azua en la República Dominicana, sus inicios en el teatro y los demonios de su infancia, hasta su vertiginosa conversión en entrañable figura pública en EE.UU.

Francisca Lachapel nos lleva de la mano por los laberintos de una vida que es, sobre todas las cosas, la prueba extraordinaria de que aún los sueños más hermosos están al alcance de quien se atreve a luchar por ellos.

Inquebrantables reúne y expande los mensajes de inspiración y motivación más populares que han tenido el mayor impacto y que representan mejor a Daniel Habif como orador motivacional.

Este es un libro que no acepta resúmenes. No forma parte de los títulos que tachas y vas a otra cosa. No es un trofeo, ni un manual de procedimientos. No es una tesis, ni un texto académico. Si tu intención es pasar por él sin dejar que él lo haga por ti, no servirá de nada. El dinero lo podrás recuperar, pero te advierto que el tiempo se habrá ido para siempre. Su belleza no está en las palabras que yo escribí, sino en las que tú generes con él. Está compuesto de mil pedazos míos, trozos sueltos de mi alma y de mi carne: un alcázar edificado con todas las piedras que me han lanzado, una diadema confeccionada con las perlas que he recibido. Hallarás soledades y alegrías, anhelos y zozobras, inquietudes y esperanzas, clamores y murmullos. No fue fácil desprenderme de ellos. —Autor: Daniel Habif

6. Los Principios del Exito: Como Llegar de Donde Esta a Donde Quiere Ir:

En este libro, Jack Canfield, el cocreador de la serie Sopa de Pollo para el Alma®, comparte con nosotros los principios que ha estudiado, enseñado y según los cuales ha vivido durante más de 30 años. Los Principios del Éxito® es una guía para quienes quieren alcanzar sus metas personales y profesionales. Este libro no es sólo una antología de buenas ideas, contiene los 64 principios utilizados por los altos empresarios, atletas, famosos y gente común y corriente. Este popular libro contiene consejos que le mostrarán: Cómo cambiar el resultado de cualquier suceso, simplemente cambiando la manera en que reacciona ante él.

Cómo conocer poderosos mentores que le ayudarán a abrirse puertas. Cómo completar proyectos del pasado para acceder al futuro. Cómo estar listo para cuando se le presenta una oportunidad. Cómo implementar una técnica de manejo de tiempo que asegurará que tendrá tiempo para dedicarle a su éxito. Cómo decirle “no” a lo bueno, para poder decirle “si” a lo realmente fantástico. Cómo pedir y obtener todo lo que desea … de la gente que se lo puede dar. Por qué debe dejar de rodearse de gente negativa para rodearse de gente exitosa, positiva y alentadora. Cómo maximizar su éxito con el dinero, sus finanzas, su futuro … ¡Y muchas cosas más!

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama.

Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de los Estados Unidos de América, y primera afroamericana en desempeñar esa función, contribuyó a que la Casa Blanca alcanzara sus mayores cotas de apertura y pluralidad de la historia; se erigió en destacada defensora de las mujeres y las niñas en Estados Unidos y en el resto del mundo, introdujo cambios drásticos encaminados a promover una vida saludable y activa en las familias, y acompañó a su esposo cuando el país atravesaba algunos de los momentos más desgarradores de su historia. Por el camino nos enseñó pasos de baile, causó furor en Carpool Karaoke y consiguió criar a dos hijas con los pies en la tierra bajo el implacable escrutinio de los medios de comunicación.

En sus memorias, profundamente reflexivas y cautivadoras, Michelle Obama invita al lector a entrar en su mundo relatando las experiencias que han forjado su carácter, desde su infancia en la zona sur de Chicago, hasta los años que vivió en la residencia más famosa del mundo, pasando por su etapa como alta directiva, durante la que tuvo que compaginar la maternidad con la vida profesional. Haciendo gala de una honestidad a toda prueba y de un ingenio vivaz, describe sus logros y decepciones tanto en la esfera pública como en la privada, y narra sin ambages la historia de su vida, con sus propias palabras y en sus propios términos.

Cálido, lúcido y revelador, Becoming es un relato excepcionalmente íntimo de una mujer de gran moralidad y valía, que una vez y otra ha superado todas las expectativas y cuya historia nos inspira a seguir su ejemplo.