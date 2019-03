7 maxi vestidos para mujeres Plus size que quieren ocultar las libritas de más

Una prenda cómoda y a la moda que te ayudará a estilizar tu figura.

Los maxi vestidos han sido todo un éxito entre las mujeres plus size, y esto ocurre porque logran ocultar esas libritas de más que no encontramos muy favorecedoras, pero sin que te veas en la necesidad de recurrir a las fajas moldeadoras que en muchas ocasiones pueden ser muy incómodas. Pues es el momento de que tú también tomes la decisión y recurras a esto modelos que preparamos especialmente para ti, los cuales minimizan los altibajos de tu cuerpo y son la cura para mostrar tus curvas.

1. Woman Within: Vestido con falda acampanada

Es un vestido diseñado con tela de rayón que cae por encima del tobillo y se ajusta de manera cómoda en una falda acampanada con un bello estampado barrido. Puedes conseguir este modelo con diferentes estampados de ricas texturas.

Es una pieza que resulta perfecta si eres voluptuosa en la parte baja del cuerpo, ya que sin nada que marque la cintura y con su corte suelto crea una figura femenina en línea A.

Vestido hecho con poliéster y spandex para que lo uses en las temporadas más cálidas del año. Está diseñado con escote cuadrado, sin mangas y con el talle alto que combina con franjas de chevron.

No solo el negro es tu único aliado; también puedes optar por colores que resaltan tu belleza y suben tu estado de ánimo. Además, el escote siempre es un aliado al momento de estilizar tu figura, lo importante es que utilices un buen sujetador para que evites que se marque.

Este vestido está confeccionado con una fibra suave, elástica y cómoda, perfecta para los meses más cálidos del año. Su diseño cuenta con cuello redondo y falda maxi con bolsillos laterales.

Si buscas ocultar el abdomen, este modelo con la parte inferior oscura y la parte superior con estampado de leopardo es perfecto para desviar las miradas de tu abdomen. Además, los brazos descubiertos compensan la visibilidad de las piernas para darle forma a tu figura.

Vestido confeccionado con material de fibra suave y transpirable. Está diseñado con cuello redondo, mangas largas y una falda maxi plisada en la cintura con bolsillos laterales.

Es una tela flexible que se adhiere a tu cuerpo pero con sustancia, y su estructura con botones frontales y falda suelta, convierte las curvas en una línea más firme para que te mantengas cómoda y a la moda.

Este vestido de poliéster y spandex viene con un corte holgado y una falda maxi con aberturas en los laterales. Está disponible en varios colores sólidos que dan énfasis y atraen.

Lo mejor de este modelo, es que su escote V que balancea el busto grande con la parte inferior del cuerpo para disimular los rollitos en la barriga. Sin olvidar, que lograrás enmarcar tu cuello y rostro de manera favorecedora.

Es un vestido de spandex y rayón que ofrece elasticidad y suavidad para que lo uses a diario. Tiene un diseño en la parte superior con mangas largas y cuello redondo con un ajuste sólido que termina con una falda floreada con caída suelta hasta el piso.

Esta pieza suelta es la solución cuando tenemos curvas definidas, pero las caderas, los glúteos y el abdomen sobresalen más de lo que nos gustaría. La puedes usar de forma casual o formal, solo utilizando zapatos de tacón o algún abrigo.

Este vestido cuenta con un diseño holgado con material de jersey que combina con un cuello redondo y de mangas cortas. También tiene un elástico bajo el busto que permite que la falda maxi fluya con soltura hasta el suelo.

Es un modelo con estampados a gran escala que trabajan para camuflar todas aquellas partes del cuerpo con la que no te sientas a gusto, dejando una suave silueta femenina como siempre has soñado. Lo puedes usar para ir a la playa o como un look casual de a diario.

