7 modelos de Apple iPhone desbloqueados en Amazon por menos de $300

Esta es tu oportunidad para tener el iPhone que siempre has querido por el mejor precio.

Los celulares iPhone de Apple son dispositivos mundialmente reconocidos por su alta calidad y desempeño. Millones de personas en todo el mundo son verdaderos y fieles seguidores de la marca, y siempre se encuentran en la búsqueda de obtener los modelos más recientes. Sin embargo, también es sabido que son productos de altos precios, por lo que no siempre podemos tener el modelo que queremos. Pero no te preocupes más, porque en este artículo te mostraremos los mejores iPhones liberados por menos de $300. Una oportunidad que no te puedes perder.

iPhone 6s de 16 GB en color oro rosa, restaurado con certificado en Amazon. Cámara de 12 megapíxeles, con potente procesador y pantalla con retroalimentación lumínica. También cuenta con lector de huellas dactilares, asistente de voz Siri, cámara frontal, y bluetooth. Aprovecha la promoción por $209,99 de un equipo de alta calidad y con la garantía mínima de 90 días: Certified Refurbished de Amazon y además actualizado y liberado para tu mayor satisfacción.

Este modelo GSM está liberado para cualquier parte del mundo. Certified Refurbished, está probado y certificado para que luzca y funcione como nuevo. Es de color plata y de 16 GB. Se envía con cargador y cable, sin auriculares ni tarjeta SIM.

Por menos de $140 (un tercio del precio original), obtendrás este maravilloso equipo de grandes funciones, respaldado por la garantía Amazon con un mínimo de 90 días.

Este iPhone 5C viene con sistema operativo iOS 7, un procesador Dual-Core de 1.3 GHz, cámara de 8 megapíxeles con enfoque automático y flash LED y la cámara frontal de 1.2 megapíxeles, wi-fi, y desbloqueado compatible sólo con GSM, Certified Refurbished.

Esta promoción por menos de $110 para este iPhone 5C que funciona y luce como nuevo, sin signos de desgaste, con una actualización que mejora todas las funciones, no la debes dejar pasar.

iPhone 6S restaurado y garantizado por Amazon; tiene pantalla táctil de 5.50 pulgadas, GSM desbloqueado, procesador A9 con 64 bit, 16 GB que no se pueden expandir, cámara principal de 12 megapíxeles en la parte trasera y un disparador frontal de 5 megapíxeles para selfies.

Este es un gran equipo que obtendrás por menos de $300 con satisfacción garantizada (Certified Refurbished). Color Rose Gold, de alta funcionabilidad para ti.

El teléfono inteligente Apple iPhone 6 viene con una pantalla táctil de 4.70 pulgadas, 1GB de RAM, 128 GB memoria interna, cámara principal de 8 y frontal de 1,2 megapíxeles, ejecuta iOS 8.0 y está alimentado por una batería no extraíble de 1810mAh. Además, utiliza tecnología GSM, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, 3G y 4G.

Escoge el tuyo desde $227, ¡no lo dudes! ya que por mucho menos de su valor disfrutarás de un equipo de alto rendimiento y funcionabilidad y que cuenta con el respaldo de Amazon y su garantía de minimo 90 días por los equipos restaurados y certificados.

6. Smartphone desbloqueado iPhone 6 Plus

iPhone 6 plus, restaurado y certificado, de16GB, camara de 8 .0 MP, sistema operativo iOS8, tecnología 4G, GSM. Ha sido probado y certificado para funcionar y lucir como nuevo, el teléfono requiere una tarjeta nano SIM no incluída.

El producto está respaldado; Certified Refurbished de Amazon y por menos de $300 puedes escoger entre tres hermosos colores, que incluyen cargador y cable, ¡no te pierdas la promoción!

Este equipo restaurado totalmente desbloqueado para que se use con operadoras como CDMA o GSM, pantalla táctil de 4.70 pulgadas, procesador A9 con 64 bit, M9 Motion Chip, cámara principal de 12 y frontal de 5 megapíxeles y 32 GB de almacenamiento interno (ampliable con iCloud).

Adquiérelo con confianza, este dispositivo Amazon Certified se encuentra en excelente estado, 100% funcional, probado por técnicos expertos y pasó una inspección de 65 puntos líder en la industria. Ningún otro te ofrece tanto por $288,99.

