7 opciones de vestidos de cocktail para mujeres con muchas curvas

Destaca tu figura sin perder la elegancia con uno de estos modelos.

Sabemos que el simple hecho de pensar en un vestido de cocktail te preocupa, y es que a veces no sabemos cómo definir ese código y si eres plus size seguro te cuesta más. Debes percatarte del estilo que deseas usar, en el color que te quede bien, el corte que debería tener, o si te luce un estampado o no, por ello, hoy te dejamos siete opciones de vestidos de cocktail para mujeres con muchas curvas.

Un vestido ceñido al cuerpo con un corte hasta la rodiñña y parte superior con mangas disparejas. Viene en tres colores distintos, negro, morado y azul. Su diseño está realizado para disimular esos rollitos de más.

Es un vestido que podrás usar en cualquier fiesta, te hará lucir delgada, atractiva y muy original, gracias a su moderno corte- Lo consigues por un precio de $21.99.

2. Vestido cuello en V

Es un vestido cómodo con tela de algodón elástica y suave, sus mangas son 3/4, el cuello es tipo V. Tiene un corte inferior que muestra un poco las piernas.

Diseñado para salir a fiestas y resaltar tus curvas, es un vestido básico, fácil de lavar y no se plancha. Tiene un precio de $15.49.

Es un vestido de fiesta con hombros descubiertos y con un diseño peplum en la cintura, la tela del vestido es elástica de poliéster y spandex.

Con este vestido podrás destacar tu bonita figura mientras luces sexy sin ser vulgar. Viene en cinco colores diferentes, rojo, blanco, negro, rosado claro y oscuro, lo consigues a un precio de $17.99.

4. Vestido ajustado con cuello en V

Este vestido esta hecho de la de algodón, es muy elástico, y muy suave, es un vestido fresco, ligero, elegante y moderno.

Es ideal para ir a fiestas, clubes, cócteles, fiestas de graduación, banquetes, casuales, bodas, damas de honor, o cualquier ocasión especial. Está disponibñe en 5 colores diferentes.

5. Vestido de noche cocktail

Es un vestido largo con escote festoneado, es brillante con corpiño de strass en la parte delantera, sus mangas son cortas y ajustadas como el resto del vestido.

Con este vestido te sentirás cómoda todo la noche, con el resaltarás tus curvas inferiores. Viene en 5 colores diferentes.

Es un vestido de tela poliéster totalmente forrado en llamativas y lujosas lentejuelas brillantes. Es cómodo corto y posee manga largas.

Puedes usarlo en cualquier fiesta de noche, es un vestido moderno y elegante que vienen en tres colores diferentes para que puedas brillar en esa ocasión especial. Disponible a un precio de $46.49.

7. Vestido cocktail con encaje

Es un vestido corto y descotado por la parte de atrás y de adelante, posee un adorno de encaje en la parte de superior y se ajusta a todo tu cuerpo.

Un vestido sencillo pero único, moldea la figura haciendo resaltar tus curvas. En él te verás sensual y sexy, además estarás cómoda durante toda la fiesta, tiene un precio de $16.99.

