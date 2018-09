7 recomendaciones para limpiar rápido tu casa

No olvides involucrar a todos los miembros de la familia en las tareas del hogar.

En muchas ocasiones tenemos largas horas de trabajo, estamos cansadas, queremos compartir con los niños, además tenemos que hacer tareas; pero miramos a nuestro alrededor y decimos es que no puedo… Literalmente la casa se me está cayendo encima porque está regada, sucia y es que el tiempo no me dá.

¡Vamos a respirar un momento! Vamos a tomarlo con calma, y un día a la vez… Por eso es que ahora tendrás a continuación algunos trucos y recomendaciones para limpiar rápido tu casa.

Van a existir muchas distracciones cuando quieras poner manos a la obra, entre estas, los niños pidiendo comida, el perro quiere que lo lleves a pasear, invitaciones a cenar ,pero lo importante es que tu definas, selecciones y te enfoques en el día lo que vas a hacer de limpieza. Además, existen muchos productos que van a hacer más fáciles el proceso.

Recomendaciones:

A la hora de limpiar comienza de arriba hacia abajo; si no, al trabajar las zonas superiores, ensuciarás las inferiores, y ahí entonces vas a pasar doble trabajo. A mi me funciona barrer primero, luego trapear con paño seco, y al final la aspiradora. Son tres pasos sencillos que permiten que se mantenga y dure más la limpieza de la casa. En los textiles (alfombras, tapicerías, cortinas…) quita las manchas cuando se produzcan, antes de que se sequen. Vamos a agarrar las áreas por cuartos. En los cuartos, establece un día para cambiar las sábanas y échalas directamente a lavar para que no se acumule la tanda de ropa. Da la vuelta al colchón cada 15 días y déjalo que ventile un par de horas, así no tendrás que aspirarlo. Si al recoger la ropa tendida la guardas arrugada, te costará más trabajo plancharla. Merece la pena tardar 5 minutos en guardarla estirada y doblada. Hay tareas que pueden hacerse cada 15 días, como limpiar los armarios por dentro, las puertas y ventanas, sacudirlas paredes, limpiar a fondo las lámparas. Establece un calendario mensual para que no coincidan. La limpieza del hogar requiere tiempo, por eso es muy importante involucrar a toda la familia que vive bajo un mismo techo.

Estos productos a continuación son usados para limpiar rápida y efectivamente el hogar:

1. Aspiradora iRobotRoomba 690:

De alto rendimiento, bueno para el pelo de mascotas, WI-FI conectado. El sistema patentado de limpieza de 3 etapas está especialmente diseñado para aflojar, elevar y aspirar todo; desde pequeñas partículas hasta restos grandes de alfombras y pisos duros.

2. Limpiador seco – Swiffer:

Este Swiffer está diseñado para barrer y trapear los pisos. Estos trapeadores secos para pisos utilizan paños de barrido secos y gruesos que se ajustan a las superficies y líneas de lechada , con 3 veces las acción de limpieza sobre la suciedad, el polvo y el cabello.

3. Limpiador multiuso con vinagre – Windex:

Este producto es sin olor a vinagre, solo brinda un aroma fresco y limpio. Fórmula especial libre de amoníaco Windex Multi-Surface Vinegar limpia suavemente, brilla y deja un aroma fresco en las superficies en toda su casa.

4. Toallitas desinfectantes – Lysol:

Las toallitas desinfectantes Lysol se pueden usar como una forma conveniente de limpiar y desinfectar las superficies de tu hogar. Cada toallita pre humectada mata los gérmenes donde sea que la uses, incluso es adecuada para usar en madera. Mata la salmonella, el virus de la influenza, virus herpes simplex tipo 1 y el virus sincitial respiratorio en superficies duras y porosas, en solo 10 minutos.

¡No olvides ser positiva! Esta es una tarea del diario donde debemos involucrar a nuestros hijos y familia. Ya vas a ver que ahora vas a tener más tiempo para tí. ¡Disfruta!

Artículo por: Haydeé Rosario, colaboradora de la sección Guía de Compras

ww.madrededos.com

Redes sociales: @madrededostv