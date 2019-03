7 trajes de baño de cintura alta para mujeres plus size

Luce tus curvas con orgullo y de forma fabulosa.

La moda se ajusta a todo tipo de cuerpos y tallas; sin embargo, a las mujeres plus size muchas veces se les dificulta conseguir piezas que se ajusten adecuadamente a su cuerpo y los trajes de baño no son una excepción. No es necesario poseer las famosas medidas 90-60-90 para llevar un bikini que luzca fantástico, y te lo demostramos con estos 7 trajes de baño de cintura alta, especiales para ti.

1. Lalagen: Traje de baño floral

Traje de baño de dos piezas con estampado floral. La pieza superior posee copas de alambre y tiras ajustables.

Este bikini de corte alto realzará tu torso y mantendrá tu abdomen firme bajo la panty. Luego de ser usado debe ser lavado con agua fría para alargar su vida útil.

Bikini unicolor con copas blandas removibles y sin aros cubiertas por una fila de flecos, panti alta con transparencias a los constados y tiras cruzadas.

Este bikini brinda una cobertura completa del abdomen y enfoca la atención en el busto gracias a su original diseño de largos flecos. Está disponible en negro y verde.

Traje de baño con diseño estampado de palmeras y piñas, elaborado en poliéster y elastán con hombros descubiertos y volantes en los brazos. Disponible en tonos claros y oscuros.

Este tropical modelo plus size tiene un sostén con tiras ajustables y extraíbles si deseas usarlo strapless. Úsalo para ir a la playa, piscina o en una fiesta temática o de verano.

4. Bikini unicolor Yomoko

Bikini unicolor elaborado en nylon y spandex, su top tiene tirantes ajustables y cierre de gancho en la espalda. Disponible en rojo, negro, verde y rosado.

Sus detalles trenzados a los costados de la panty y en la parte frontal de top le dan un toque original y a la moda. Este práctico traje de baño no solo te servirá para ir a la playa o piscina, sino también como indumentaria para practicar natación, pole dance o yoga.

5. Traje de baño con escote corazón Lalagen

Traje de baño unicolor negro con top estilo vintage de bordes festoneados. Sus tiras son ajustables.

El detalle arruchado de la panty alta disimula los rollitos y te hará lucir un cuerpo más curvilíneo. Su top es perfectamente combinable con unos pantalones altos si deseas usarlo para una ocasión casual.

6. Traje de baño de tiras cruzadas Dearlove

Traje de baño unicolor con top con detalle de tiras cruzadas en el pecho y soporte con ballena. Disponible en negro, rojo y rosado.

Luce elegante y a la moda con este hermoso diseño, el cual podrás llevar durante un día de playa o piscina, o también combinar su top con un pantalón formal y una buena chaqueta para un evento especial.

7. Traje de baño estampado Camlinbo

Bikini estampado fabricado en poliéster y elastán con sostén ajustable. Incluye una bolsa impermeable de regalo.

Lleva la galaxia entera usando este hermoso diseño para que resaltes durante los días de verano. Su diseño de cintas curvas en el top resalta tu busto y te da un look sexy.

