8 brazaletes fitness para llevar tus dispositivos electrónicos cuando sales a trotar

Lleva todos tus electrónicos al alcance de tu mano y con total seguridad.

Si eres de los que disfruta salir a trotar o ir de paseo, de seguro siempre estás buscando el bolso adecuado para llevar tu celular, tu reproductor de música y el resto de tus electrónicos de una forma cómoda y accesible. Una excelente opción para esto son los brazaletes fitness, en los que puedes colocar todos tus dispositivos electrónicos de una forma práctica y cómoda, y que además te permite hacer todas tus rutinas de ejercicios escuchando tu música favorita o manteniéndote en contacto con tu celular. Dale un vistazo a estos modelos y elige tu favorito:

1. Brazalete con soporte para llaves

El brazalete deportivo cuenta con un diseño de lycra y seda de hielo que hace que la banda se adapte suavemente a la curva de su brazo al correr o trotar. Es compatible con iPhone X / XS / XR / XS Max / 8 / 7/ 6 / 6S Plus y Galaxy S10 / S9 / S9 Plus / S8.

Es giratorio en 360°, transpirable y adaptable gracias al ensanchamiento de su banda que disminuye la presión sobre tu brazo mientras se mantiene firme sin caerse. Lo mejor, es que con él podrás ordenar el cable de los auriculares y llevar contigo las llaves de tu casa o auto.

2. Brazalete giratorio y elástico

Elaborado en velcro ajustable para adaptarse a brazos de diferentes tamaños, lycra transpirable y material de neopreno que proporcionan una experiencia de uso suave, sin olor y liviana; el brazalete puede alojar a la mayoría de los teléfonos inteligentes con un tamaño de pantalla de 4″ a 6.5″ como iPhone XR, Xs y Samsung Galaxy S9 / S9.

Giratorio de 180°, elástico y resistente al sudor, el brazalete te brinda soporte para llaves oculto incorporado, gestión de auriculares y ranuras que ofrecen tamaños de doble sujeción que se ajustan fácilmente a cualquier tamaño de brazo.

3. Brazalete compatible con iPad mini

El brazalete con dos ranuras para la correa y cierres de velcro, se adapta a la mayoría de los brazos y es compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes incluyendo el iPhone Xs, Max, XR, X, 8plus, 7plus, 6Splus, 6plus; Samsung Galaxy S9, S9, S8 S7, S6, S6 y Edge Note 8.

A prueba de sudor, con giro de 180° y diseño de agarre seguro que evita deslizamientos o caídas durante los entrenamientos activos, se ha creado con un parche de cuentas de silicona antideslizantes para mayor seguridad. Te brinda soporte para llaves ocultas, gestión de cables para auriculares y doble cierre con dos ranuras.

4. Brazalete con cinta reflectante brillante

Elaborado en neopreno, el brazalete tiene una correa de brazo ajustable y doble con costuras reforzadas, asegurando que el velcro se sujetará firmemente y no se caerá. Diseñado para adaptarse al iPhone XR con un estuche delgado para el teléfono. Se adapta a la circunferencia de todos los brazos

Escucha música y realiza un seguimiento de tu estado físico, sin la molestia de retirar tu teléfono inteligente. Lo mejor, es que su cinta reflectante extra brillante te brinda una gran visibilidad cuando viajas de noche.

5. Brazalete a prueba de agua

De diseño liviano, el brazalete hecho en Lycra cuenta con un revestimiento impermeable que evitará que el agua llegue a tu teléfono, por lo que aguantará el sudor y la lluvia. Está diseñado para sostener tu iPhone XR con acceso de reconocimiento facial.

Además de su resistencia al agua, te brinda bolsillos adicionales para llaves, efectivo y tarjetas de crédito. Escucha música, atiende llamadas y realiza un seguimiento de tu estado físico mientras lo usas. Perfecto el running, ejercicios de gimnasio y cualquier otro deporte.

6. Brazalete giratorio multifuncional

El brazalete elaborado en lycra transpirable y neopreno, te brinda una experiencia de uso suave y sin olores. Es liviano, elástico y lavable con agua. Compatible con iPhone X ,8, 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus, LG, G6, G5, Galaxy s8, s7, s6 Edge y muchos más.

Con giro de 180°, el brazalete te brinda también resistencia al hacer ejercicio, gracias a su tela adicional. Además de acompañarte en el ejercicio, con él podrás jugar, ver videos y leer libros electrónicos sin tener que usar las manos.

7. Tribe: brazalete resistente al agua

Elaborado con poliuretano de alta calidad más una mezcla de lycra y neopreno para brindar un confort óptimo, el brazalete es compatible con iPhone Xs Max, XR, 8 Plus, 7 Plus, 6 Plus, 6S Plus, Samsung Galaxy S9 Plus, S8 Plus, A8 Plus y Note 4/5/8/9.

Con banda elástica ajustable, el brazalete ha sido diseñado para flexionar, torcer y doblar durante los entrenamientos más duros sin perder forma. Te brinda además, resistencia a la lluvia y al sudor.

8. Brazalete de fácil acceso

El brazalete hecho en silicona flexible se adapta a la mayoría de los teléfonos inteligentes y fundas de 4 a 6,5 pulgadas de forma segura.

Transpirable y con un gran absorción de humedad, el brazalete te da un fácil acceso a los botones y puertos de control sin retirar el teléfono.

