8 camisas con mensajes positivos y de motivación para mujeres

Dile al mundo todo lo que llevas dentro con estas camisas.

Hay días en los que necesitamos un impulso extra para poder mantenernos positivas y con buena energía, y no hay nada mejor que vestirnos para triunfar. Con estas camisas te sentirás motivada al instante, y también podrás inspirar a otros. Las buenas energías siempre se contagian, y con estos modelos tu serás la que marcará la pauta. Dales un vistazo:

Camiseta elaborada en algodón y rayón suave y transpirable. Tiene cuello en V y muestra la popular y clásica ilustración de We Can Do It! en serigrafía.

Emblema de las mujeres fuertes y empoderadas, al ver esta imagen en tu camisa estarás lista para asumir cualquier reto o situación. ¡Tu puedes hacerlo!

2. Camiseta con cuello cruzado: Faith over Fear

Camiseta elaborada en algodón suave con cuello en V y cintas cruzadas. Tiene un mensaje que dice “La Fe sobre el Miedo” en inglés. No tiene mangas y es fácilmente combinable con jeans o con un estilo casual.

Si quieres demostrarle a todos lo valiente que te hace tu fe, esta camisa es para ti. Después de todo, cuando la fe es fuerte, puede vencerlo todo.

3. Harper & Quinn: Camiseta plus size

Camisa elaborada en materiales resistentes, durables y de excelente calidad. Su diseño es clásico y fresco y es perfecto para ser usado en cualquier ocasión. El mensaje dice “La gente amable es mi tipo de gente”.

La gente amable atrae a gente amable, y con esta camisa puedes demostrarlo. Ideal para salir de paseo o para ir a la iglesia, con esta camisa siempre estarás lista para dar y recibir amor.

Esta camisa está hecha 100% el algodón y posee una impresión de alta calidad. Tiene cuello en V y su diseño es unisex. Está disponible en 4 colores diferentes.

Sonríe con frecuencia, piensa en positivo, da las gracias, ríe en voz alta, ama a otros y sueña en grande. ¿Hay algún consejo mejor que ese? Es la mejor manera de vivir.

Camiseta de algodón plus size disponible hasta la talla XXXXL. Tiene una impresión de alta calidad y resistente a las lavadas.

Harper & Quinn es una marca especializada en la elaboración de ropa que celebra a Dios, y esta camisa no es la excepción. Despierta, Reza y Triunfa.

6. Mad Over Shirts: Camiseta de algodón

Camiseta de algodón y poliéster especial para entrenar. Es suave, transpirable y elástica. Tiene cuello redondo y una impresión de calidad y resistente. Está disponible en 3 colores diferentes.

Con esta camisa podrás decirles a todos que estás trabajando en ti, por ti y para ti. El amor propio siempre es lo más importante, así que haces lo correcto.

7. Wallsparks : Camiseta con tinta ecológica

Camiseta sin mangas elaborada en poliéster y rayón. Tiene un estampado con impresión de tinta ecológica que es resistente y durable. Está disponible en 10 colores diferentes y hasta la talla XL.

Si eres de las chicas que está orgullosa de valerse por si sola, debes tener esta camiseta. “Ella necesitaba un héroe, así que en eso fue en lo que se convirtió”.

8. Harper & Quinn: Camisa plus con cuello redondo

Camisa de algodón y cuello redondo con estampado de impresión durable en la parte frontal. Está disponible hasta la talla XXXXL y viene en color gris claro.

Toda chica espiritual o religiosa sabe lo que es “tener fuego en el alma y gracia en el corazón”. Ideal para ir a la iglesia o a una salida casual. Estarás cómoda y muy inspirada.

