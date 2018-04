8 carteras con diseños originales para llamar la atención en una salida nocturna

Si te gusta ser el centro de atención y te gusta la moda, estas carteras originales son lo que buscas.

Aunque sea un accesorio, con una cartera puedes transformar tu look de simple a extraordinario. No necesariamente debes llevar la más cara o la más brillante para destacar, a veces es su diseño original lo que la diferencia del resto. Aquí te mostramos 8 carteras con las que robarás miradas durante una salida nocturna.

Este elegante clutch metálico en tonos dorados y diseño con formas abstractas. Posee broche con piedras brillantes incrustadas e incluye cadena larga desmontable.

Agrégale brillo a tu outfit nocturno con esta hermosa cartera. En ella puedes llevar pequeños objetos como tus llaves, lápiz labial y tu carnet de identificación. Cárgala en la mano o llévala al hombro con su cadena de aros dorados.

Crossbody en forma de labios elaborada en acrílico rígido de acabado brillante. Cierra mediante broche a presión. Disponible en negro, dorado, rosado y rojo.

Estos sexys labios conquistaran miradas donde quiera que vayas. En ella cabe dinero en efectivo, básicos de maquillaje y hasta un Iphone 6. Su larga cadena es desmontable para que la puedas usar como clutch.

Cartera de plástico cubierta de miles de canutillos y piedras que crean una paleta de pintor. Su interior está forrado en poliéster, y posee un cierre magnético en la parte superior.

Para esas mujeres bohemias que disfrutan el arte, artistas o simplemente aficionadas a la pintura, con esta cartera podrán reflejar su personalidad. Posee texturas y colores por ambos lados.

Estuche en acrilico duro con forma de elegante botella de perfume. viene con correa de hombro desmontable tejida en piel negra entre las argollas doradas.

Paris es una de las principales capitales de la moda y este estilo de botella clásica se popularizó el siglo pasado como un ícono en su categoria. Úsala para una cita, un cena formal o una salida con amigas.

Case transparente en acrílico duro en forma rectangular con acabados en dorado. Viene con cadena desmontable y un hermoso pompón blanco de llavero.

Elegante, minimalista y moderna, esta cartera destaca las formas geométricas y deja al descubierto lo que en ella lleves. Tiene un costo de 18$.

Mini cartera con cientos de perlas plásticas y canutillos que la hacen ver como una roca marina. Tiene bases metálicas en la parte inferior para protegerla. Mide 4″ de alto 5″ de ancho.

Pequeña pero llamativa, esta cartera combina con outfits variados. Aunque no lo creas posee bolsillos internos paraa Tiene un costo de 65$.

Estuche que simula un teléfono fijo con elegante asa y detalles en dorado. Posee cadena desmontable para usarla como crossbody. Viene con una bolsa para guardarla mientras no la usas.

Sus delicados detalles y diseño peculiar la hacen una joya que además de bella, seguro da pie a una conversación.

Fabricado en plexiglas, material duro y resistente. Mide 18cm de largo por 11cm de ancho. Incluye cadena de tono dorado para llevarla al hombro de 55 cm.

Quizá no siempre tengas un As bajo la manga pero puedes llevar esta hermosa cartera de As para que la suerte esté contigo. Ideal para pasear una noche por la ciudad, esta cartera da un look divertido sin perder la elegancia.

