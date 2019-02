8 cosas que debes saber antes de llenar los taxes

Este año los contribuyentes tienen hasta el 15 de abril para someter sus planillas.

Sin duda alguna, llenar correctamente la declaración federal de impuestos evitará retrasos en el procesamiento de la misma. Es por esto, que hemos preparado esta lista para que estés bien informado de los beneficios y requisitos antes de llenarla.

1. ¿Tienes la obligación de radicar una planilla?

Es importante conocer si debes presentar la declaración federal de impuestos o no, de acuerdo al ingreso bruto que generaste en el 2018. El ingreso bruto, es el ingreso total que recibe antes de descontar los impuestos, créditos y deducciones. Si el ingreso bruto está por encima del límite requerido (de acuerdo a su edad, estado civil, etc.) usted tiene que presentar una declaración de impuestos. Para conocer si debe llenar la planilla puede visitar la página del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

2. Analiza tu estado civil

Antes de llenar la declaración federal de impuestos, debes analizar si te conviene radicar de forma dependiente o de manera conjunta. La mayoría de las personas casadas llenan el formulario juntos, pero se debe analizar en cuál de las dos circunstancias obtendrás mayores beneficios en cuanto a reembolso y pago de impuestos.

3. Llénala de forma electrónica

Presentar de manera electrónica es la manera más efectiva de hacerlo, ya que te ahorrará tiempo. El IRS procesa las planillas que se realizan de forma electrónica en 21 días aproximadamente. Sin embargo, si la envías por correo el proceso puede tardar hasta seis semanas.

4. Añade depósito directo

Si esperas un reembolso de impuestos, deberías optar por depósito directo. Ya que es la manera más segura y rápida de obtener tu reembolso.

5. Solicitar tiempo adicional

Si le cogió la tarde, usted puede solicitar más tiempo para presentar sus contribuciones. Usted puede solicitar una prórroga completando el Formulario 4868(SP) y enviarlo por correo al IRS o de manera electrónica. El IRS le puede conceder hasta 6 meses para que complete sus impuestos.

6. Multas e intereses

No hay multa por presentar una declaración tardía después del 15 de abril, si le corresponde un reembolso. Sin embargo, las multas e intereses solo se acumulan en declaraciones no presentadas si los impuestos no se pagan antes del 15 de abril.

7. Efectuar pagos online

Si usted adeuda impuestos puede acceder a su cuenta de impuestos en línea para: saldar su cuenta, pagar con pago directo del IRS, con tarjeta de débito o crédito o solicitar un plan de pago en línea.

8. Puedes obtener ayuda gratuita

Los contribuyentes de bajos ingresos pueden visitar los centros de ayuda comunitaria como Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes (VITA) o el Asesoramiento Tributario para Personas de Edad Avanzada (TCE), para recibir ayuda gratuita. Además, si su ingreso bruto es menor de $66,000 usted puede utilizar el software Free File para preparar y presentar su declaración federal de impuestos individuales de forma gratuita.

Aplicaciones que te pueden ayudar a llenar los impuestos de manera electrónica:

TurboTax es una aplicación para preparación de impuestos. El software le permite encontrar todas las deducciones de impuestos y de crédito que usted califica para conseguir el mayor reembolso posible. Además, usted puede hablar con un contador público autorizado o con un agente autorizado para clarificar todas las dudas y preguntas que tenga sobre su declaración de impuestos. Con TurboTax usted solo tendrá que llenar un formulario y ellos se encargarán de realizar toda la matemática por usted.

Por otra parte con MyTurboTax podrá verificar el estado de su declaración electrónica, su reembolso y tendrá acceso a declaraciones de años anteriores. La aplicación TurboTax se encuentra disponible de forma gratuita en el App Store y en el Google Play.

TaxAct es otra aplicación que te permite llenar la declaración de impuestos de forma rápida y efectiva. La aplicación permite llenar la declaración de impuestos en unos pocos minutos, ya que solo necesita añadir sus datos a un formulario y ellos completan la declaración por usted. En TaxAct puede llenar la declaración de impuestos estatal y federal de manera gratuita en su página web o en la aplicación. TaxAct esta disponible para iPhone y Android.

Te puede interesar: ¿Cuál es el mejor banco para ti?