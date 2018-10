8 electrónicos de As Seen On TV que vas a querer tener

Los productos más populares de la televisión al alcance de tu mano.

A todos nos ha pasado que al ver un comercial en la televisión nos enamoramos del producto y sentimos que debemos tenerlo. La marca As Seen On TV lo sabe, y por eso te ofrece los mejores productos vendidos en la televisión y los pone al alcance de tu mano para que puedas disfrutar de los mejores y más novedosos inventos. Dale un vistazo a estos 8 productos de As Seen On TV que no te querrás perder.

1. Arctic Air: Enfriador de espacio personal

Arctic Air es un enfriador de aire compacto y transportable. Es capaz de refrescar, humidificar y purificar el aire fácilmente y en minutos. Solo debes agregar agua y funcionará hasta por 8 horas.

Es perfecto para interiores y exteriores. Podrás refrescarte en todo momento con un dispositivo silencioso y potente que además puede ser conectado en cualquier tomacorrientes o puerto USB.

2. BoomCube: Mini altavoz

BoomCube es un altavoz pequeño y compacto que puedes llevar a cualquier lugar gracias a su clip colgante integrado. Puedes conectarlo a cualquier dispositivo y ampliará el sonido hasta 10 veces. Su batería tiene una duración promedio de 5 horas.

Perfecto para los que disfrutan de escuchar su música favorita en todo momento. Con el BoomCube cualquier lugar y momento es bueno para tener una fiesta con un dispositivo de amplia calidad de sonido.

3. Wonder Bible: Reproductor de la Biblia

Wonder Bible es un reproductor que te permite escuchar las palabras de la Biblia en cualquier momento y lugar. Incluye todos los Salmos, evangelios, profesías y letras del Antiguo y Nuevo Testamento. Puedes seleccionar fácilmente tu versículo favorito y guardar tu avance. Incluye una batería de litio recargable.

Este reproductor es ideal para todos los que disfruten escuchar la palabra del Señor. Puedes llevarlo a la iglesia o simplemente dejarlo en casa y usarlo por las tardes. Un poco de tecnología al servicio del aprendizaje de la palabra.

4. HD Mirror Cam: Retrovisor con cámara

Este espejo retrovisor se instala fácilmente sobre el retrovisor de tu auto para que así puedas tener un centro de seguridad y manejo completo de tu vehículo. Incluye una pequeña pantalla LCD donde podrás ver todo lo que capture la cámara HD con visión nocturna con ángulo de rotación de 360°.

Ideal para monitorear lo que ocurre dentro y fuera del auto en todo momento. Con esta cámara también podrás estar seguro y protegido al momento de accidentes de tráfico y todo tipo de emergencia. Incluye una garantía de 60 días.

5. Side Socket: Enchufe giratorio

Este sencillo y ingenioso dispositivo te brinda 6 conectores para enchufar todo tipo de electrónicos aún en los espacios más reducidos. Tiene dos paneles de conectores giratorios que puedes usar en cualquier ángulo.

Perfecto para aprovechar esos enchufes que quedan escondidos tras los muebles o en zonas de difícil acceso. Con este producto puedes prolongar la vida de los cables de tus electrónicos, ya que no tendrás que doblarlos al momento de conectarlos.

6. Ultra HD Clear Vision: Antena HD

Esta antena digital HD te permite acceder a todo tipo de canales, bien sea digitales o transmitidos por broadcast en el área. Tiene un potente receptor de señal que le permite mantener una imagen clara y nítida en HD.

Ya no tendrás que pagar de más en las facturas del cable. Con esta antena podrás conectar varios televisores de la casa y disfrutar de la mejor programación en cientos de canales.

7. Clear TV Key: Antena HD para interiores

Con esta pequeña y discreta antena podrás tener acceso a cientos de canales y programación de la televisión en todo momento. Es de fácil instalación y excelente funcionamiento.

Solo debes conectarla al puerto de cable del televisor y empezarás a disfrutar de los mejores servicios sin tener que preocuparte por costosas facturas o recargos.

8. Lound ‘n Clear: Amplificador de sonido

Amplificador de sonido personal que puede usarse en cualquier momento con total discreción. Se adapta fácil y cómodamente a tu oreja y te permite escuchar los sonidos a tu alrededor mucho más fuerte y con mayor claridad.

Perfecto para las personas que sufren de problemas de audición, con este auricular podrás mejorar tu sentido del oído y sentirte cómodo y seguro en cualquier situación.

