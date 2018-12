8 regalos de navidad para todos en la familia por menos de $12

Variedad para todos los gustos...

¡A $12 O MENOS, CON ENVÍO GRATIS!

Dime si alguna vez (¡o actualmente!) no nos hemos vuelto locos y locas buscando el regalo ideal para esa persona especial en navidad; y no encontramos nada que principalmente vaya con nuestro presupuesto. Esa es una situación que vivimos todos, pero afortunadamente hay opciones que nos ahorran ese dolor de cabeza. Por fortuna, Amazon cuenta con una sección de productos y regalos para toda la familia que puedes conseguir por menos de $12. ¡Siii, aunque no lo creas! Y para facilitarte el listado de esos productos, aquí te comparto 8 opciones que me parecieron muy acertados para los hombres y mujeres especiales en nuestras vidas; para quienes estamos buscando un regalito muy especial para darles en navidad. (¡Sin afectarnos el bolsillo!).

1. Pulsera de tobillo – Gleader Hearts:

Tobillera elegante de diseño delicado en color rose gold para mujer. El diseño incluye 10 corazones y cada corazón incluye una campanita de sonido delicado.

Precio: $4.19

2. Auriculares JVC Gumy Plus:

Auriculares con tecnología de conectividad con cable. Tiene diseño curvo y su material es suave para un ajuste cómodo. El cable es compatible con cualquier dispositivo con conexión de audio. Viene en varios colores a escoger.

Precio: $7.75

3. Jabón de aromaterapia de Plantlife:

Este jabón puro y natural, tiene las cualidades medicinales de la hierbabuena. Nutre la piel sin brillo, mejora la piel grasa, ayuda en la circulación y el alivio del dolor.

De menta fresca y orgánica para crear una experiencia de baño refrescante y edificante. Lo suficientemente suave para todos los tipos de piel. Viene es varias fragancias a escoger.

Precio: $5.95

4. Exfoliante – L’Oréal Paris Pure Sugar:

Pure Sugar Scrub nutre y suavizar saludablemente las pieles secas. Incluye 3 azúcares puras de cocoa. Es un exfoliante facial y exfoliante de labios de exfoliación profunda. Las partículas están hechas con azúcares ricos en minerales que se funden en la piel para una exfoliación suave pero eficaz. Este exfoliante de azúcar en la cara deja la piel más refinada, se siente más suave y lisa al eliminar eficazmente el aceite de la suciedad y las impurezas, puliendo suavemente la piel opaca. Apto para todo tipo de pieles y también se puede utilizar para suavizar y refinar los labios. Para obtener mejores resultados, use 3 veces por semana.

Precio: $9.77

5. Reloj casual unisex Casio:

Este reloj Casio es a prueba de agua. Tiene un diseño básico en blanco y negro. Este reloj de pulsera analógico Casio es versátil para el uso diario. El reloj está construido con una caja de resina, un bisel negro de resina estacionaria y una pulsera de eslabones de resina negra con un broche de hebilla ajustable. Una ventana de mineral duradero protege la esfera blanca.

Precio: $9.75

6. Camiseta polo Hanes:

Camiseta estilo polo de 3 botones al cuello de manga corta que viene en variedad de colores a escoger, en tamaños desde Small hasta 3X-Large. Su material es 60% algodón y 40% poliéster para lavar a maquina.

Precio: $9.34

7. Bolso de hombro transparente – Ensign Peak:

Bolso Ensign Peak con bolsillos interiores y exteriores y cierre de cremallera, en 3 colores a escoger. El vinilo transparente hace que sea fácil encontrar cosas. También es resistente al agua, lo que lo hace perfecto para toallas húmedas y trajes de baño. Dimensiones: 19 “de ancho x 14” de alto x 6 “de largo, mangos de 22”.

Precio: $9.97

8. Perfume Jovan Black Musk para hombre:

Jovan Black Musk es un perfume de hombre para uso casual. Por su fragancia ligera, es un perfume que pueden utilizar jovenes hasta hombre mayores.

Precio: $8.23

¿Buscas más regalos de navidad? ¡Encuéntralos aquí!