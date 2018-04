10 regalos para el Día de las Madres hechos a mano

Para este Día de las Madres, nada mejor que un regalo hecho a mano.

Se acerca esa fecha especial dedicada a las madres. Esas mujeres que invierten su vida en inspirar, dar amor, comprensión y paciencia. Nada más hermoso que obsequiarle un objeto elaborado a mano, el cual refleja esfuerzo, delicadeza y dedicación del artesano. Si aún no sabes que obsequiarle a tu madre abuela o esposa, aquí te dejamos una selección de 10 regalos elaborados a mano que consigues en Amazon.

1. Toalla de té diseñado por Hearth and Harrow

Toalla de algodón orgánico con serigrafía de sardinas en distintos tamaños color verde menta. Diseñada por la marca Hearth and Harrow. Tiene unas medidas aproximadas 17″ x 38″.

Esta linda toalla es absorbente, no deja pelusas y se seca rápidamente. Se puede usar para decorar la cocina, servir en la bandeja de té, cubrir una cesta de pan o simplemente doblarla en la mesa durante una cena.

2. Clutch en corcho de Spicer Bags

Práctico clutch elaborado en corcho con estampado pintado a mano. Posee forro interior de nylon y cierre de metal cómodo y práctico para transportar. Medidas: 5 pulgadas x 9.50 pulgadas.

Su material es resistente al agua. Tiene una correa de cuero tipo brazalete, que te permitirá llevarlo cómodamente en la muñeca durante una salida de día o noche, e incluso es una buena opción para llevar maquillaje y cosméticos pequeño en un viaje.

3. Cadena con símbolo de infinito diseñada por Adorn512

Cadena dorada con colgante del símbolo infinito, elaborada en oro y plata de Ley. Tiene un diseño simple y delicado para una mujer de cualquier edad. Tiene una longitud de 16 pulgadas.

No hay otro símbolo que describa mejor el amor que se le tiene a una madre que el infinito. Regala esta hermosa pieza que podrá usar a diario para recordarte. Tiene un costo de $42.

4. Jarra de porcelana hecho a mano por Sarah Bak Pottery

Jarra de porcelana delicada y sutil, elaborada y pintada a mano con hermoso diseño de flor de cerezo. Tiene un estilo vintage y frágil, pero de agarre cómodo y práctico. Tiene una medida de 6 x 4.50 pulgadas.

Este clásico y delicado detalle le servirá a cualquier mujer para servir café, leche o jugos en una comida especial. Puede ser llenada con bebidas calientes y frías, y además resiste la temperatura del microondas.

5. Velas aromáticas de KarmaLit

Dúo de velas aromáticas de la marca KarmaLit. Contiene una vela de lavanda de 8 onzas y otra de vainilla de 4 onzas, con un aroma a flores y un toque de cuero, refrescante, relajante y campestre.

¿A qué madre no le gusta mantener su hogar con un olor agradable y fresco? Tomando en cuenta la ocasión especial, la marca de velas artesanales creó esta edición especial que lleva el nombre de Moms Know Best. El kit tiene un costo de $28.

6. Monedero de cuero de Spicer Bags

Organizador de viajes elaborado en auténtico cuero color oro metalizado. Posee correa con broche de tres niveles ajustable y bolsillos internos para organizar tarjetas, billetes y papeles. Sus medidas son de 12″ de ancho x 6″ de alto cuando está abierto.

Ideal para las viajeras frecuentes, podrán mantener sus pertenencias organizadas en este hermoso estuche que además, luce femenino y sofisticado. Lo consigues a un un costo de $30.

7. De LucyLews Personalized Decor: Sticker de mandala

Calcomanía para la pared con diseño de mandala, elaborada en vinilo de alta calidad. Es resistente y durable con el tiempo. Disponible en diversos tamaños y más de 35 colores y combinaciones.

Ideal para decorar un espacio de descanso o meditación, para esas madres que valoran la espiritualidad. Esta calcomanía es removible más no puede ser reutilizable. Tiene un costo de $20.

8. Crossbody metálico de Spicer Bags

Elegante y moderna bolsa tipo crossbody, elaborada con corcho vegano y guijarros metálicos. Posee bolsillos organizadores internos, cierre metálico y forro de algodón. Tiene un toque de brillo glamuroso y sofisticado.

Perfecta para aquellas madres que no pierden el glamour, y les gusta brillar cuando tienen la oportunidad de salir a fiestas o en una cena con su pareja. Disponible a un precio de $118.

Almohada decorativa elaborada con algodón orgánico y fibra de relleno reciclada. Lleva estampado una piña en color negro. Medidas: 18″ x 4″ x 9″.

Le dará el toque divertido a cualquier sala de estar, habitación o lugar de descanso. Su estampado es pintado a mano con tintas ecológicas a base de agua.

Delicados zarcillos de ópalo combinado con una piedra de zirconia y bisel chapado en oro. Disponibles en blanco, azul, verde y rosado. Vienen en una hermosa mini botella con tapa de corcho.

No hay mujer que no se resista a unos delicados y clásicos zarcillos. Sin importar la edad o el color de piel, esta joya lucirá hermosa en cualquier madre. Tienen un costo de $38.

