8 regalos para el papá que lo tiene todo

¡Para que le des un regalo especial y diferente aunque diga que no necesita nada!

¡Ya estamos a casi nada de celebrar la fecha del Día de los Padres! ¿Ya sabes lo que vas a regalar? El tiempo pasa rápido y muchos no tenemos ni idea de qué regalar, porque hay papás que ya tienen de todo. Al menos eso es lo que ellos piensan. Pero… ¡Tu puedes darle ese detalle especial con el que lo puedes sorprender! No importa la personalidad, la edad o el gusto individual de cada uno, aquí encontrarás lo que mejor se ajuste a sus necesidades. ¡Y a las tuyas, porque son regalos versátiles para todos los papás!

1. “Lo que amo de papá” – Un libro en blanco para rellenar dejando algunos de tus recuerdos favoritos; y que él pueda tenerlo a la mano para cuando te extrañe y esté pensando en tí. Este libro es un regalo que llegará al corazón de tu papá. Busca ideas de cómo rellenarlo usando el hashtag #knockknockstuff en las redes sociales.



Review en Amazon: “Gran regalo para papá. Disfruté mucho escribirle en este libro todas mis cosas favoritas y recuerdos con mi papá. Se lo di a él como un regalo del Día de los Padres, ¡y le encantó! Qué gran manera de darle un detalle especial a papá.” –Amy

2. Echo Show es para hacer llamadas y videollamadas de manos libres. También, permite ver contenido de Amazon Video, ver letras de canciones tipo karaoke, ver cámaras de seguridad, fotos, pronóstico del tiempo, ver listas de tareas y compras, escuchar audiolibros, y más. Viene en color blanco y en negro.

Review en Amazon: “Este es mi primer producto de Amazon comprado. Normalmente estoy al día con todas mis cosas de tecnología. ¡Pero creo que me he estado escondiendo debajo de una roca! ¡Esta es la mejor inversión que hice para mi nuevo hogar! Además, puedes sincronizarlo con el timbre de la puerta y controlar tu puerta principal. ¡Mi esposo también lo ama! Vamos a tener otro eco aquí muy pronto.” — Liz Thap

3. Bicicleta de 3 ruedas con canasta para llevar todo lo esencial contigo siempre, y hasta tus mascotas. Es de 26 pulgadas para adultos; y viene en 7 colores a escoger.

Review en Amazon: “Excelente soporte. Recomiendo este producto. Mi médico me recomendó andar en bicicleta para ayudar a perder peso. Peso 410 libras y sinceramente esperaba que los neumáticos explotaran tan pronto como me senté por primera vez. He dado varios viajes ahora con esta bicicleta y el único problema que he tenido es que el asiento no se quede quieto por mi peso. Pero viene un asiento más ancho con soporte trasero adicional, así que con suerte eso resolverá el problema del asiento.” — Ellice

4. iRobot Roomba – Una aspiradora robótica de lujo con conectividad a Alexa desde el teléfono celular. Si papá está obsesionado con los gadgets y la tecnología, podría divertirse y limpiar al mismo tiempo con uno de éstos.

Review en Amazon: “¡Excelente! ¡Mi esposa pensó que ella había muerto y se fue al cielo de lo bien que trabaja este producto!” — Lyle Massner



5. Organizador “todo en uno”. Tiene compartimentos para toda la joyería de hombre y objetos personales atesorados. El elegante organizador cuenta con una tapa con bisagras que se abre a tres compartimentos forrados de gamuza, e incluye una bandeja de almacenamiento para llaves, cambio suelto, celular, espejuelos, y más.

Review en Amazon: “¡Gran compra! Muy buena forma de mantener mis cosas organizadas. ¡Se ve muy bien!” — Luis

6. Reloj Scuderia Ferrari. La colección italiana de relojes Scuderia Ferrari Orologi para hombres tiene el estilo distintivo del equipo de carreras consagrado a los fanáticos de todo el mundo. Tiene cristal mineral resistente a arañazos.

Review en Amazon: “Excelente reloj…. Estoy encantado” — Sebastián Matías Lopardo

7. Zapatos de estilo casual – Polo Ralph Lauren. Vienen en 4 colores a escoger. De estilo clásico, Polo es la base del mundo de la moda masculina de Ralph Lauren, estos zapatos combinan la estética consagrada del estilo informal de East Coast Ivy League con el refinamiento inglés. Polo es un verdadero símbolo del estilo de vida de la alta alcurnia.

Review en Amazon: “¡Muy bonitos! Muy buen zapato. Cuero genuino, buena calidad. Tamaño que ordené 13: se adaptó perfectamente. Vino con 2 juegos de cuerdas de zapatos; uno blanco brillante, uno blanco apagado. Ambos se verán bien con el zapato. Polo no defraudó esta vez :)” –Raven

8. Growler para cerveza artesanal en acero inoxidable 8/18 aislado al vacío. Cuenta con tecnología integrada VPR Cap que proporciona un sistema de carbonatación para mantener la cerveza fresca y perfectamente carbonatada. ¡Super fácil de utilizar cuando sigues a detalle las instrucciones! Los papás que disfrutan de llevar la fiesta a la casa querrán uno de estos.

Review en Amazon: “¡Materiales bien diseñados, excelentes, gran adición a nuestra cocina! Con tantas microcervecerías geniales en mi área, tener uno de estos parecía no solo una opción intuitiva sino práctica. Ahora puedo disfrutar de cervezas especiales en casa que no se venden en botellas, solo de barril. Los productos GrowlerWerks habían estado en mi radar por un tiempo, pero no pude comprar por un tiempo. Un día, un amigo que tenía uno me dijo cómo funcionan y cuánto lo disfrutó. Estoy realmente feliz de haber conseguido finalmente el mío, pateándome a mí mismo por no haber comprado uno antes. Hay dos características que realmente hacen que los productos GrowlerWerks se destaquen por encima de los otros que investigué: (1) el sistema de presurización ajustable y (2) el manómetro incorporado. Hay una curva de aprendizaje relacionada con la presión correcta, pero el resultado final lo vale, ahora tengo un galón de la mejor cerveza de temporada disponible siempre … ¡en mi propia nevera! Muy satisfecho con esta compra. Probablemente obtenga uno de los GrowlerWerks de 64 onzas más adelante para tener algo más pequeño para llevar a acampar los fines de semana.” — Alex Griffin

Si necesitas más ideas de regalos para el Día de los Padres, ¡visita nuestra Guía de Regalos!