8 vestidos de novia sencillos y prácticos que puedes reutilizar después de la boda

Si eres una novia práctica y ahorrativa, estos vestidos son para ti.

Normalmente los vestidos de novia luego de ser usados el día de la boda, quedan relegados al olvido, llenos de polvo y sin ningún uso. Pero si quieres saltarte el look tradicional y eres una novia moderna que no solo busca algo elegante y que se adapte a tu personalidad, sino que también sea funcional, pues no esperes más y da el ‘sí quiero’ con alguna de estas 8 piezas que seleccionamos para ti. Son diseños minimalistas, vintage y sofisticados que puedes reutilizar luego de la boda para que sigas deslumbrando a todos cada vez que quieras.

Es un vestido confeccionado con nylon, spandex y un forro de rayón. Tiene un corte por encima de las rodillas y mangas largas de encaje, por lo que se recomienda lavar a mano.

Este modelo es cómodo y suave para que lleves durante el día o la noche sin problema, además abraza tus curvas y te da un aire elegante. Si gustas, puedes llevarlo con una cinta color marfil atada en forma de lazo para que transmitas un aire más dulce.

2. Vera Wang: Vestido de encaje con cuello en V

Es un vestido de cóctel elaborado con material de rayón, nylon y algodón. Viene con un diseño sin mangas, cuello en V, una falda con caída por encima de las rodillas y cremallera. Solo se limpia en seco.

Este vestido de Vera Wang es ideal si te gustan las texturas y los detalles delicados, ya que cuenta con una bella capa elaborada con encaje que inicia en el cuello y cubre todo el largo del vestido, esto la vuelve una pieza más interesante para que uses cuando quieras.

3. Donna Morgan: Vestido corto con escote de corazón

Vestido con revestimiento de acetato con una cremallera en la parte posterior oculta. Tiene un diseño con escote sin tirantes en forma de corazón, falda sobre las rodillas y cintura alta al torso que favorece cualquier figura.

Es un modelo con corte clásico que ofrece un look simple que puedes resaltar con pequeños accesorios y un buen maquillaje, por ejemplo utilizando un labial rosa o granate, colores que va bien con cualquier temporada.

4. Adrianna Papell: Vestido clásico con corte recto

Este vestido vintage está confeccionado con líneas clásicas y una falda con volantes con una mínima cantidad de destello. Viene con un escote redondeado, la blusa sin mangas y con un forrado en toda su longitud.

Sin duda, es un modelo que te brinda un aire angelical y que puedes usar cada vez que quieras, combinándolo con unos tacones dorados o unas zapatillas si quieres ir más cómoda.

Es un vestido diseñado con texturas de seda y poliéster con forro interior. Cuenta con una falda plisada que fluye hasta el piso, un corpiño acolchado sin tirantes, el panel trasero liso y una cremallera oculta.

Lo puedes usar con tacones y joyas modernas, o si quieres algo más relajado y natural, las sandalias planas son una buena opción. Y es que su estilo ligero y vaporoso lo hace perfecto para que lo aproveches en el verano.

6. Vera Wang: Vestido con cuello halter

Este modelo fresco y sexy está confeccionado con material de nylon que es cómodo al contacto con la piel y se ajusta a la figura con facilidad. Viene con el cuello halter, una falda con longitud midi, sin manga y corpiño fruncido.

Si eres una mujer de baja estatura, lo puedes usar con tacones destapados, esto hará que tus piernas se vean más largas. Resulta una opción clásica muy favorecedora que puedes usar para cualquier evento.

Es un vestido de encaje, tul y satén, diseñado con un corte en línea, con dobladillo sobre las rodillas y sin mangas. Además está embellecido con listones, abalorios y apliques, por lo que se recomienda limpiar en seco.

Tiene detalles delicados muy especiales y románticos que son perfectos para una boda. Sin olvidar que es una pieza coqueta y con mucha personalidad que puedes aprovechar para usar en cualquier otra ocasión, combinándolo con otros zapatos y una chaqueta.

8. Maya Brook: Conjunto de vestido y chaqueta

Este vestido hecho de poliéster y spandex lo puedes conseguir en tallas grandes. Está diseñado con un corte recto, cuello en V, sin mangas y falda con una longitud bajo las rodillas.

Al combinarlo con la chaqueta del mismo color, le das un aire elegante y formal, aunque si te gusta la practicidad, también lo puedes llevar con una sola pieza según se adapte a tu personalidad y la ocasión.

