9 batidos para adelgazar que puedes incluir en tu dieta sin gastar mucho dinero

Te facilitan la pérdida de peso más efectivamente...

Cuando se combina una dieta saludable con ejercicio, los batidos son una fuente muy necesaria para la creación y el mantenimiento de la masa muscular. También te ayudan con tus objetivos de adelgazar.

Si estás en proceso de bajar de peso, sabes que la alimentación y los suplementos son parte muy importante para lograrlo. Los batidos son la receta del éxito para reducir la grasa corporal, alimentándote al mismo tiempo con una gran variedad de vitaminas y nutrientes. Con la ayuda de los batidos la dieta diaria se vuelve mucho más simple y te facilita la pérdida de peso más efectiva. Mira algunas opciones a continuación que pueden ser muy accesibles a tu presupuesto.

1. Batido – Amazing Grass Organic:

Aunque vienen en polvo solo necesitas mezclarlo con agua para hacerlo un rico batido verde. Esta marca cultiva sus ingredientes y tiene una gran porción de hierba de trigo y clorofila. Te ayudará a bajar de peso, proteger tu sistema inmune y a darle un detox a tu cuerpo.

Su precio es muy accesible y por los vegetales antioxidantes que bebes en cada trago, vale la pena probarlo. Dura alrededor de 60 porciones.

2. Mezcla de Sunfood Superfood Smoothie:

No hay necesidad de tomar batidos con mal sabor para poder bajar de peso. Este polvo de proteína está lleno de nutrientes, y viene con un rico sabor a fruta.

La proteína de arroz integral germinada y el polvo de semilla de chía son una fuente natural de proteína altamente absorbible. Los polvos de Cacao, Maqui, Açaí, Camu Camu y Goji Berry agregan un rico sabor y hacen de esta mezcla una excelente fuente de hierro y vitamina C. La lucuma, vainilla y plátano en polvo agregan fibra a esta mezcla. Un beneficio adicional que tiene es que agrega un impulso de energía para tu día.

Polvo orgánico para batidos, compuesto por hoja de alfalfa, trigo, cebada, brócoli, remolacha, acai, maca, mangos y papaya. Puede ser diluido en agua y mezclado con frutas.

4. Polvo de proteína Garden of Life Organic:

Este polvo de proteína es a base de plantas, diseñado para quemar grasas de forma natural y mantener niveles saludables de azúcar en la sangre. Además, aumenta la energía y contribuye con el aumento de la masa muscular. Perfecto si eres vegano ya que todos sus ingredientes son orgánicos y naturales.

Viene en diferentes tamaños y sabores, incluyendo los sabores clásicos como el chocolate y la vainilla. Está entre los TOP 10 más vendidos en Amazon.

5. Proteína de suero de leche 100% Whey:

Batido de proteína de suero de leche, glutamina, BCAA, ingredientes que aportan energía y nutrientes al organismo. Lo puedes encontrar en más de veinte sabores diferentes. Está diseñado tanto para mujeres como para hombres.

Este concentrado de proteínas lo puedes consumir antes o después de someter al cuerpo a una rutina de ejercicios, ya que ayuda a recuperar los músculos y a ganar masa muscular. Está dentro de los TOP 45 más vendidos en Amazon dentro de su categoría.

6. Polvo de proteínas para batidos – Myprotein:

Producto bajo en grasas y carbohidratos para bajar de peso. El 80% de contenido por porción es proteína. Este suplemento contribuye al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular.

Es un batido de proteína recomendado por Amazon‘s Choice por su alta calidad y buen precio. Es un producto que puedes tomar antes o después de entrenar y que puedes combinar con frutas.

7. Cute Nutrition – batido especial para mujeres:

Desafortunadamente las mujeres les puede costar más trabajo bajar de peso que los hombres. Este batido es solo para mujeres es bajo en azúcar, grasa y contiene muy pocas calorías por porción. Tiene una mezcla de vitaminas y minerales esenciales que promueve un metabolismo saludable, la pérdida de grasa y mejora el bienestar. Recuerda que debes correr 30 minutos, hacer pilates o natación, son ejercicios que deben complementar tu dieta.

Al tomar este batido te sientes satisfecha inmediatamente. Mezcla con agua o leche de almendras o coco, agita y bebé. A los compradoras les encanta su sabor y que las deja llenas por mucho tiempo.

8. Whey Protein – YES YOU CAN!:

Este producto YES YOU CAN! ayuda a controlar tu apetito entre comidas. Cada porción contiene 15g de proteína de calidad, para ayudarte a mantener o perder peso, cuando se combina con una dieta saludable y ejercicio.

Este producto es el mejor basado en sus reviews, uno de sus usuarios expresó que es ”La mejor proteína de sabor y baja en calorías”. Se trata de un suplemento muy eficiente a la hora de bajar de peso.

Un batido con 44 superfoods, 5 gramos de fibra, probióticos, enzimas, más 21 vitaminas y minerales y con menos de 1 gramo de azúcar. La fibra te ayudará a eliminar lo que tu cuerpo no necesita y los probióticos a proteger tu estómago. Es una gran alternativa para tomar este batido todos los días y sustituirlo por alguna comida, recuerda acompañarlo con ejercicio moderado.

Es un producto orgánico, sin gluten, kosher, vegano y sin soya. Alcanza más de 7000 ventas, sus compradores han perdido peso y se sienten llenos hasta por 6 horas.