9 flats tipo bailarina para usar a diario y que no te duelan los pies

Un calzado cómodo, práctico y versátil para usar todos los días.

Aunque los zapatos de tacón pueden ser nuestros mejores aliados, todas sabemos que no son los adecuados para llevar en cualquier ocasión, sobre todo si tienes que pasar horas de pie o caminar largas distancias. Por eso en nuestro armario no puede faltar un par de flats, y es que es un calzado súper cómodo, elegante y versátil que puedes complementar con cualquier prenda. Lo mejor de todo, es que hay un sin fin de estilos entre los que puedes escoger, como estas 9 opciones que te harán sentir cómoda y con mucho estilo.

1. Bella Marie: Flats de puntera fina

Flats tipo bailarina elaborados con piel sintética en la parte superior y suela plana de goma antideslizante. Cuentan con un diseño puntiagudo que le da un toque simple pero elegante para que lleves contigo al trabajo o en alguna salida casual, ya que los puedes combinar con pantalones, jeans, shorts, faldas y hasta vestidos.

Si eres una mujer alegre que le gusta las combinaciones de tonos y texturas, sin duda estos flats son perfectos para ti. Vienen en una mezcla de cuadros de colores que combinan con un diseño puntiagudo y suela antideslizante. Pero lo mejor, es que se ajustan cómodamente a los pies y van bien para que lleves con tu outfit diario.

3. Guilty Shoes: Flats de Animal Print

El animal print es una tendencia muy de moda, que no podía faltar ni estos flats diseñados piel sintética, plantilla acolchada y con un tacón 0.25 de altura. Es un calzado que te permite un sinfín de combinaciones para que logres un look elegante o casual, sin que vuelvas a preocuparte por tus pies cansados.

Estos flats los puedes conseguir en un color que combine con la mayoría de tus prendas, para que las puedas llevar cuando quieras. Vienen con un diseño plisado con material sintético, puntera plana y suela de goma con una altura de 0.4 pulgadas. Además, cuenta con un plantilla acolchada que se ajusta cómodamente al pie.

5. Mila Lady: Flats de charol en punta

Flats de charol en punta, con suela antideslizante y plantilla acolchada, elaborados con un forro interno anti transpirable que mantiene los pies secos y cómodos durante todo el día. No cabe duda de que son uno de nuestros mejores aliados para que nuestro look luzca perfecto, ya que no solo te servirán para que lleves en ocasiones casuales, sino también en eventos formales; lo importante es que sepas combinarlos.

Flats hechos con cordón sintético, suela de goma, tacón plano de 0.3 pulgadas de altura con plantilla acolchada de cuero, características que brindan al pie un ajuste relajado para evitar molestias. Además, vine con un encaje decorativo suave y transpirable que puedes combinar con cualquier atuendo de tu preferencia para que le agregues un toque de estilo a tu look.

Estos flats tipo bailarinas vienen con una cubierta de material de gamuza y correas elásticas desde la base hasta el tobillo, a esto se le suma una suela de goma con una plantilla acolchada que ofrecen soporte y amortiguación para que los uses durante largas horas sin generar molestias mientras caminas.

8. Dream Pairs: Flats con correa al tobillo

Es un calzado cómodo y con estilo que viene con correa en el tobillo, con suela de goma de 1 pulgada y acolchados con almohadilla de látex. Este modelo lo puedes conseguir en varios colores, lo que te ayuda a complementar tu look fácilmente según la ocasión que lo amerite.

Flats con puntera redonda hechos con forro de piel sintética, extra acolchados con plantilla de espuma y suela de goma antideslizante de 0.1 pulgadas. Son perfectos si tienes los pies anchos, ya que se adaptan con comodidad y reduce la fatiga; sin olvidar su diseño clásico y sus diferentes colores que van bien en cualquier temporada del año.

También te puede interesar: 10 modelos de sandalias Skechers para caminar todo el día cómodamente.