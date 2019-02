9 opciones de mats de yoga para que encuentres el ideal para ti

Encontrar el ideal, hará una gran diferencia cuando la estés practicando...

Si te decidiste a comenzar a practicar yoga, es importante tener los elementos necesarios para llevar a cabo tu práctica de manera segura y agradable. Cuando hablamos de yoga, el elemento principal que necesitas es un mat de yoga.

Existe una variedad enorme de mats de yoga en el mercado y entre la gran variedad de tamaños, grosores, estilos, materiales en que están hechos etc. La tarea de encontrar el mat ideal puede resultar algo sobrecogedora, por eso quiero ayudarte a determinar el mat que funciona para ti.

Para mi el mat es como tu alfombra mágica. En él recibes soporte para tu cuerpo, un poco de acojinamiento para no hacer posturas en un suelo duro y protección para no resbalarte. Si le ofreces tiempo a tu práctica, el mat de yoga se convierte en un compañero inseparable. Luego de varios años practicando, te puedo decir que no necesitas de una mat costoso para disfrutar de tu práctica. Lo más importante es que te sientas cómoda y a gusto en el mat. Si estás comenzando, experimenta con distintos mats hasta que encuentres el ideal.

Ahora si, poco a poco, mientras más te vas sumergiendo en la práctica es posible que desees utilizar un mat hecho con materiales más naturales, que te ofrezcan el soporte que necesitas, sobre todo en las posturas más retantes y en el que se sienta bien tu cuerpo.

Existen diversos tamaños y grosores para un mat. Los de 1/4″ son los más gruesos en el mercado. Éstos ofrecen buen soporte y comodidad. Debes tener en cuenta que, al ser tan gruesos, pesan más, y es más difícil conseguir bultos o amarres que le sirvan.

Opciones

Otro grosor común que puedes encontrar es de 1/8″. Esta opción es una buena combinación entre comodidad para cargar y a la hora de hacer posturas.

Los mats de menor grosor, tienden a ser una súper buena alternativa a la hora de viajar. Puedes mantenerte practicando con un mat ligero y que cabe en cualquier maleta.

En cuanto a materiales, el más utilizado por quienes comienzan a practicar es el de PVC. Ya que ofrece durabilidad, comodidad y no resbalan fácilmente. Sin embargo, el PVC no es muy beneficioso para el ambiente y muchos yoguis prefieren utilizar materiales más eco amigables.

Los mats hechos de goma tienden a ser los más populares entre yoguis por ser eco amigables, resistentes, duraderos, cómodos y no resbalar.

Otra alternativa eco amigable son los mats de jute.

Lo más importante al escoger tu yoga mat es que te sientas cómoda y que tengas buen soporte a la hora de realizar tu práctica. Escoge lo que más resuene con tus valores y tu práctica. ¡Salud!

Por: Mayra Ortiz-Nieves

Coach de Salud de la Mujer

Maestra Certificada de Kundalini Yoga

Terapeuta de Masaje Licenciada

www.tulsiandrose.com

info@tulsiandrose.com

IG @tulsiandrose

FB @tulsiandrose